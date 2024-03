Un robot logoped i-a adus victoria în cadrul celei de-a treia ediții a competiției Samsung Solve for Tomorrow

În data de 29 februarie, în cadrul evenimentului „Finala Competiției Solve for Tomorrow”, au fost desemnați câștigătorii acestei ediții, evaluați de juriul format din Marinica Stoian (Inspector General, Ministerul Educației), Laura Aldea (Corporate Communication and Citizenship Manager, Samsung Electronics România), Loredana Poenaru (Education Director, Junior Achievement România), Sorin Sfetcu (Industry Manager, Google România), Vlad Craioveanu (CEO & Co-Fondator Impact Hub Bucharest) și Camelia Eremia (Client Service Director, MSL The Practice).

În afirmaţiile sale, “Solve for Tomorrow este o inițiativă prin care ne propunem să arătăm că împreună construim viitorul, idee cu idee. Implicarea și creativitatea elevilor participanți în cea de-a treia ediție a competiției ne confirmă, pentru al treilea an la rând, că educația și inovația îmbinate cu tehnologia reprezintă cheia către un viitor mai bun pentru noi toți. Suntem mândri că avem ocazia să continuăm să investim în tinerii români și să le oferim o platformă pentru a-și exprima ideile și a le transforma în realitate. Prin Solve for Tomorrow, Samsung își reafirmă angajamentul față de comunitate și viitorul nostru comun, un viitor definit de diversitate, incluziune, egalitate de șanse și sustenabilitate.”, a declarat Simona Panait, Marketing Director România și Bulgaria, Samsung Electronics România.

În urma procesului de jurizare, au fost desemnați următorii câștigători:

Premiul I – acordat echipei Roboped, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Ploiești

Echipa a dezvoltat prototipul unui robot logoped care, cu ajutorul inteligenței artificiale, își propune să rezolve deficiențele de vorbire în rândul copiilor cu vârste între 5 și 8 ani, sprijinind dezvoltarea abilităților de comunicare ale copiilor prin înțelegerea dificultății acestora de a se exprima și de a fi înțeleși, anulând sentimentele de inferioritate pe care copiii cu deficiență de vorbire le pot simți în raport cu alți copii de vârsta lor.

Premiul II – acordat echipei Feel the energy, Colegiul Național Alexandru Odobescu, Pitești

Echipa a dezvoltat conceptul unei platforme eco ce implică reamenajarea unei platforme petroliere abandonate prin amplasarea de panouri fotovoltaice, turbine eoliene și turbine maritime.

Premiul III – acordat echipei The STS Danubius, Colegiul Național Costache Negri, Galați

Echipa a dezvoltat un prototip de ambarcațiune care va ajuta la conservarea mediului înconjurător prin colectarea de deșeuri aflate în mediul maritim.

Premiul special Popularity Award – acordat lui Teodor Cosmin (echipa APH), Liceul Teoretic Traian, Constanța.

Premiul special Social Ambassador Award – acordat Andreei Valentina Mihai (echipa Roboped), Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Ploiești.

Premiul special Best Teacher – acordat prof. Mihaela Vâjâitu, Liceul Teoretic Jean Monnet, București.

Concret, premiile oferite în cadrul acestei ediții au constat în echipamente Samsung în valoare de 19.361,28 euro, precum și în training-uri oferite participanților de către Google România.

În contextul competitiv, cele 24 de proiecte ajunse în Finală au fost jurizate pe baza unor criterii atent definite – cea mai bună utilizare a tehnologiei (aplicație, produs sau serviciu) pentru a aborda una dintre temele competiției, calitatea detaliilor și claritatea planului final prezentat în cadrul pitch-ului final, dezvoltarea vizibilă a ideii, inclusiv crearea unui prototip și testarea acestuia în rândul publicului vizat, creativitatea și originalitatea ideii, fezabilitatea soluției în raport cu tehnologia, resursele, legislația și reglementările actuale luate în considerare, potențialul ideii de a avea o influență bună asupra societății și/sau a mediului, potențialul de a ajunge la publicul vizat și demonstrarea metodei Sustainable Design Thinking.

Aşadar, lansată încă din anul 2010, Solve for Tomorrow este o competiție prin care se încurajează gândirea inovatoare, munca în echipă și dezvoltarea unor idei de inovare socială care rezolvă cele mai urgente probleme ale comunității.

Solve for Tomorrow s-a desfășurat în aproximativ 23 de țări din întreaga lume, cu peste 1,8 milioane de studenți participanți. În acest timp, competiției Solve for Tomorrow i s-au alăturat mii de studenți, profesori și părți interesate din întreaga lume, cultivând mereu un spirit de invenție și creativitate în școlile și comunitățile în care operează.

