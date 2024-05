Veniturile grupului Lenovo au fost de 56,9 miliarde de dolari și un profit net de 1 miliard de dolari, în anul 2023

Se consideră o performanță a Grupului în T4 și, în general, în a doua jumătate a anului reflectă modul în care Lenovo a reușit să traverseze perioada de scădere a industriei de anul trecut, să valorifice oportunitățile de creștere oferite de inteligența artificială și să accelereze ritmul la nivelul întregii activități.

Astfel, veniturile pentru întregul an fiscal au fost de 56,9 miliarde de dolari, iar venitul net a fost de 1 miliard de dolari. Din a doua jumătate a anului fiscal, Lenovo a obținut o creștere a veniturilor de la an la an de 6%, iar marja netă și-a revenit de la o scădere de la an la an în prima jumătate a anului la un nivel stabil în a doua jumătate.

De la anunțul strategiei AI în luna octombrie 2023, în cadrul evenimentului său anual Tech World, Lenovo a lansat primul val de PC-uri AI, precum și capabilități AI care acoperă alte dispozitive inteligente, infrastructura inteligentă și soluțiile și serviciile inteligente.

Grupul se așteaptă ca AI PC-ul, care este definit ca un dispozitiv prevăzut cu un agent personal AI care se bazează pe interacțiuni naturale, cu un sistem de calcul eterogen, cu o bază de cunoștințe cu caracter personal, conectat la un ecosistem deschis de aplicații AI și cu măsuri de protecție a confidențialității și securității, să evolueze de la poziția premium actuală la o poziție mainstream în următorii trei ani, determinând un nou ciclu de împrospătare a industriei.

De asemenea, inteligența artificială hibridă generează o cerere mai mare de infrastructură AI, iar clienții cer din ce în ce mai mult soluții și servicii AI personalizate, în special consultanță, proiectare, implementare și mentenanță în domeniul AI.

În urma angajamentului și investițiilor continue în inovație, care se axează pe tehnologiile sale de bază în materie de inteligență artificială și computing, Lenovo își poate materializa viziunea „Smarter AI for All” și menține avansul în era AI. În ultimul an fiscal, Grupul a înregistrat un procentaj record atât pentru numărul de angajați din domeniul cercetării și dezvoltării, de 26,2%, cât și pentru raportul dintre cheltuielile R&D și venituri care a fost de 3,6%.

În ceea ce privește planul pentru evoluția viitoare, Lenovo este motivat de performanțele și avântul înregistrate în a doua jumătate a anului fiscal și este optimist în ceea ce privește perspectivele pentru anul următor, în care va continua să dețină o poziție de lider în domeniul AI, să investească în inovație și să valorifice oportunitățile fără precedent prezentate de inteligența artificială hibridă, accelerând în același timp dezvoltarea și creșterea sustenabilă a profitabilității la nivelul întregii afaceri.

În contextul bursier, consiliul de administrație al Lenovo a anunțat un dividend final de 3,8 cenți sau 30,0 cenți de dolari HK pe acțiune pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2024.

Aşadar, „Rezultatele Lenovo din al patrulea trimestru demonstrează clar faptul că nu numai că am reluat creșterea în toate segmentele noastre de activitate, dar și că dinamica business-ului nostru se accelerează, impulsionată de oportunitățile fără precedent aduse de Inteligența Artificială Hibridă. Datorită strategiei noastre de transformare inteligentă și a anilor în care am investit în inovație, am construit un pachet complet de capabilități AI și suntem în prima linie de pionierat pe piața revoluționară a PC-urilor AI.

Viziunea noastră în era AI este Smarter AI pentru toți. Susținuți de o execuție solidă, de inovațiile constante, de excelența operațională și de parteneriatele din cadrul ecosistemului nostru, suntem convinși că putem obține o creștere sustenabilă și o îmbunătățire a profitabilității în anul următor”, a declarat Yuanqing Yang, președinte și CEO Lenovo.

