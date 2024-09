Vești proaste despre FACTURA DE CURENT. Ce urmează

Potrivit unui studiu realizat de Accenture, majoritatea consumatorilor nu sunt dispuși să plătească suplimentar pentru investiții în energie verde, în special din cauza creșterii semnificative a costurilor pentru energia electrică. În contextul acestor scumpiri, multe gospodării se confruntă cu dificultăți în gestionarea facturilor lunare și, astfel, nu prioritizează investițiile în surse de energie sustenabile.

Conform estimărilor, pentru a atinge obiectivele de emisii net-zero, ar fi necesare investiții globale de aproximativ 115 trilioane de dolari în sectorul energetic. Această sumă subliniază amploarea transformărilor necesare în infrastructura energetică globală, însă sprijinul consumatorilor rămâne esențial pentru succesul tranziției către surse de energie mai ecologice.

Studiul Accenture, intitulat „The energy provider’s guide to net zero: Managing consumer affordability and an affordable energy system”, relevă că 37% dintre gospodăriile la nivel global întâmpină dificultăți la plata facturilor de energie, iar doar 36% dintre consumatori se declară mulțumiți de măsurile oferite de furnizorii lor de energie pentru a-i ajuta să economisească. Aceasta indică o nevoie clară de soluții mai eficiente și accesibile pentru a sprijini tranziția către un sistem energetic durabil.

Ce regiuni se confruntă cu probleme în ceea ce privește factura la curent

Unele regiuni au fost mai grav afectate decât altele în ceea ce privește dificultățile la plata facturilor de energie. În America de Nord, 45% dintre consumatori au raportat probleme recente în achitarea facturilor, iar în America Latină acest procent ajunge la 47%. În comparație, doar 33% dintre consumatorii din regiunea EMEA și 29% din APAC au întâmpinat dificultăți similare.

Creșterea costurilor la utilități a venit într-un context de majorare a prețurilor la locuințe, alimente, transport și alte bunuri esențiale, ceea ce face ca furnizorii de energie să fie nevoiți să înțeleagă mai bine nevoile fiecărui consumator. Eva Burén, directorul studiului, a subliniat importanța reinventării modelului de afaceri al furnizorilor de energie, trecând de la o abordare axată pe active la una orientată către consumator. Studiul mai arată că, fără măsuri colective, atingerea obiectivelor net-zero până în 2050 ar putea duce la o dublare a facturilor la electricitate.

Studiul estimează un cost de 115 trilioane de dolari la nivel global

Conform estimărilor economice realizate de Accenture, sectorul energetic global va trebui să investească 115 trilioane de dolari pentru a atinge obiectivele de tranziție energetică. Această sumă uriașă subliniază amploarea schimbărilor necesare pentru a transforma infrastructura energetică și a reduce emisiile de carbon la nivel global.

Totuși, studiul avertizează că transferul acestor costuri către consumatori ar putea duce la o creștere semnificativă a ponderii veniturilor gospodăriilor alocate facturilor la curent, de la 6% la 14% până în 2050. Acest lucru evidențiază necesitatea unor măsuri rapide și profunde, precum adoptarea unor modele de afaceri orientate către client, inovații în costuri și productivitate, precum și introducerea unor servicii conectate care să sprijine activitatea și eficiența energetică.

”Date fiind condiţiile economice actuale, majoritatea participanţilor la sondaj sunt reticenţi în a plăti pentru tranziţie. Mai mult de jumătate (54%) dintre cei intervievaţi au declarat că nu doresc sau nu pot să susţină plata unui cost suplimentar pentru investiţii în energie verde, 48% din acest grup menţionând drept cauză accesibilitatea energiei. Excepţie au făcut 29%, în principal consumatori tineri din mediul urban, care erau dispuşi să plătească un cost suplimentar de peste 15%”, mai arată Accenture.

Tranziția către energia verde este agreată de 81% dintre consumatori