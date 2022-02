7 sfaturi pentru a obtine o marire de salariu

Vrei sa ceri o marire de salariu, dar nu esti sigur ca vei primi una? Multi angajati se trezesc in aceasta situatie dificila, deoarece multe companii precaute fata de recesiune au incetat sa mai acorde majorari salariale.

Expertii in cariera spun ca, in ciuda tuturor banilor, o crestere a salariului nu este neaparat exclusa, asa ca ati putea la fel de bine sa intrebati. Pentru a va cunoaste exact salariul net, brut si marirea in procente recomandam accesarea aplicatiei calculator salariu.

Cunoaste-ti valoarea

Faceti cercetarile adecvate pentru a va da seama ce meritati, chiar daca inseamna sa participati la interviuri sau sa folositi resurse precum site-urile de specialitate de recrutari. Daca aflati ca sunteti subplatit, il puteti folosi pentru a negocia o crestere salariala bruta.

Cunoasteti salariul brut

Odata ce ati facut cercetarea, aflati care este o suma corecta de bani pe care trebuie sa o cereti. Faceti mai multe simulari cu calculator salariu brut. Acesta va cuprinde un fluturas de salariu cu toate impozitele catre stat.

Programeaza o intalnire

Gasiti ora care functioneaza cel mai bine pentru tine si managerul tau. Recomandam sa anuntati managerul dvs. ca doriti sa discutati despre dezvoltarea carierei voastre, astfel incat amandoi sa aveti suficient timp.

Practicati negocierile salariale

Aceasta poate fi o conversatie dificila sau incomoda. Practicati cu un prieten care poate fi un negociator dur.

Incepeti pe o nota pozitiva. Sugeram sa incepeti conversatia cu ceva de genul: „imi place foarte mult sa lucrez aici si gasesc proiectele mele foarte provocatoare. In ultimul an, am simtit ca sfera muncii mele sa extins destul de mult. Cred ca rolul, responsabilitatile si contributiile mele au crescut. As dori sa discut cu dumneavoastra despre posibilitatile de a-mi revizui compensatia.”

Nu fi agresiv. Fii diplomatic, bine pregatit si asertiv, dar nu agresiv.

Fii rabdator

Amintiti-va, managerul dvs. poate avea nevoie de cateva zile pentru a se gandi si a va intoarce, asa ca nu va descurajati daca nu primiti un „da” instant. Exista, de asemenea, sansa sa nu fie managerul tau cel care ia decizia. El sau ea ar putea fi nevoit sa mearga la superiori cu cererea dvs.

Fii specific

Ofera managerului tau un interval pentru marirea pe care o doresti si explica de ce. Fiti pregatit sa spuneti: „Dupa un an intreg in care am contribuit la companie, v-as cere sa luati in considerare o crestere salariala de 15% – 20%. Apreciez foarte mult consideratia dvs.”.