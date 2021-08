Reguli ce trebuie respectate pentru montarea si instalarea pompelor submersibile

Daca ai luat decizia ca cea mai buna alegere pentru a avea permanent acces la apa intr-o zona in care reteaua centralizata de furnizare a apei nu exista este reprezentata de o pompa submersibila, atunci trebuie sa stii ca montarea si instalarea acestui echipament se poate face pe cont propriu. Insa pentru a nu deteriora pompa de apa si pentru a te asigura ca functionarea acesteia va fi in parametrii optimi timp indelungat, este recomandat sa acorzi mare atentie regulilor care trebuie respectate pentru montarea si instalarea corecta a unei pompe submersibile.

Montarea corecta a unei pompe de apa

Pompele submersibile de apa curata sunt introduse in foraje, rezervoare sau fantani. Pentru acest lucru este nevoie ca diametrul forajului sau al putului sa fie suficient de mare pentru ca tubulatura pompei de apa sa incapa fara dificultate. Diametrul interior al putului trebuie sa fie mai mare decat diametrul exterior al pompei de apa. Acest lucru asigura faptul ca peretii carcasei pompei nu vor fi afectati in momentul montajului pompei in foraj si nici atunci cand pompa functioneaza. Diferenta dintre cele doua diametre trebuie sa asigure viteza minima a lichidului pe

langa motor de minim 0,10 m/s de mare astfel incat motorul pompei submersibile sa se raceasca atunci cand functioneaza.

Adancimea este un alt aspect esential in montarea pompelor submersibile. In privinta adancimii se au in vedere nivelul hidrodinamic al apei si nivelul hidrostatic al acesteia. Astfel vorbim despre distanta dintre suprafata apei si gura forajului cand pompa nu functioneaza in cazul nivelului hidrostatic, respectiv distanta dintre cele doua atunci cand pompa de apa este in functiune. Ca si cerinta obligatorie este ca pompa submersibila sa fie complet scufundata in apa sub nivelul hidrodinamic.

Tinand cont de pompa submersibila pentru care se opteaza poate exista situatia in care pompa de apa sa includa si o supapa de sens incorporata. Insa exista si pompe de apa fara astfel de supape. In acest caz pentru asigurarea amorsarii pompei si pentru evitarea loviturilor de berbec este necesara montarea supapei de sens la 1 m distanta de racordul de refulare a pompei. Pentru cazurile cu un traseu mai lung al tubulaturii se recomanda montarea acestei supape la fiecare 100 de metri.

Cum instalezi pompa submersibila?

Acum ca am vazut cum se monteaza o pompe de apa de adancime, este important sa aflam cum se instaleaza aceasta. In acest sens ai nevoie de un cablu de ancorare foarte rezistent pentru a suporta sarcina tevii pline cu apa si masa pompei submersibile. Tocmai de accea un cablu zincat acoperit cu PVC sau un cablu din inox reprezinta cea mai potrivita alegere in special pentru lungimi mai mult de 50 metri. Pentru acele puturi cu adancime sub 10 metri este indicat a se folosi un arc de suspensie sau benzi de cauciuc pentru amortizarea vibratiilor pompei de apa.

Instalarea pompei trebuie facuta impreuna cu senzorii de nivel pentru protectie lipsa apa – trei electrosonde de nivel – referinta, minim si maxim. Acestea trebuie coborate in foraj in acelasi timp cu teava PVC legata la racordul de refulare, dar si cu cablul de alimentare. Prinderea cablului pompei submersibile nu trebuie sa fie prea stransa pentru a nu freca cablul electric de capatul protectiei cablului care este prinsa pe corpul hidraulic. Instalarea motorului pompelor submersibile trebuie facuta doar in contextul in care acesta nu este conectat la reteaua de energie electrica.

Toate aceste reguli te pot ajuta sa montezi corect pompa submersibila pentru furnizarea apei in diverse amplasamente. Cu toate acestea, daca consideri ca este mai indicat ca aceste operatiuni sa fie efectuate de o echipa de profesionisti cu experienta in domeniu, tot ceea ce trebuie sa faci este sa apelezi la serviciile oferite de HidroPompe. Aceasta firma specializata in comercializarea de pompe submersibile ofera inclusiv servicii de montare, instalare, intretinere si reparatii pentru pompele submersibile. Mai multe detalii privind serviciile celor de la HidroPompe pot fi gasite pe www.hidropompe.ro.