Esti pasionat de drumetii? Iata 3 gadgeturi pe care sa le iei cu tine!

Intr-o lume in care tehnologia este la orice pas, agitatia urbana ii impinge pe oameni sa mai evadeze din stresul cotidian, fie printr-un antrenament in aer liber, fie printr-o drumetie in natura. Cert este ca sportul si miscarea sunt modalitati excelente prin care se poate obtine o stare buna de sanatate si de relaxare.

Cu toate acestea, anumite gadget-uri, printre care si telefonul, sunt de nelipsit. Mereu pot aparea probleme urgente, trebuie sa fim informati si, bineinteles, telefonul poate fi un instrument de nelipsit atunci cand faci o drumetie intr-o zona mai putin cunoscuta.

Cum asa? Ei bine, numeroasele aplicatii dezvoltate si instrumente existente ne pot ajuta sa alegem un traseu cat mai placut, usor de parcurs si situatiile in care ne ratacim sa fie inexistente. Cu un telefon ai acces la Google Maps, poti avea o busola electronica si multe alte aplicatii de real ajutor.

In continuarea acestor idei vom prezenta 3 gadgeturi ideale pentru a fi luate intr-o drumetie sau pentru a fi oferite cadou celor pasinati de natura. Sa vedem care sunt acestea:

#1 O pereche de casti bluetooth

Perfect compatibile cu smartphone-urile, castile bluetooth sunt excelente nu doar pentru a conduce in siguranta sau a efectua diverse sarcini legate de locul de munca, dar chiar si atunci cand pornim o lunga drumetie prin natura.

Toti stim ca la drum lung muzica e cel mai bun prieten, iar o pereche de casti bluetooth ii va ajuta pe cei ce le folosesc nu doar sa aiba parte de o claritate foarte buna – acestia pot alerga fara probleme, se pot catara sau efectua diverse miscari fara a fi incomodati.

Toti stim ca la drum lung muzica e cel mai bun prieten, iar o pereche de casti bluetooth ii va ajuta pe cei ce le folosesc nu doar sa aiba parte de o claritate foarte buna – acestia pot alerga fara probleme, se pot catara sau efectua diverse miscari fara a fi incomodati.

Aceste casti scad nivelul de radiatii pe care-l ofera un telefon, reduc zgomotul de fond si prezinta o autonomie de pana la 7 ore, ceea ce le face o alegere foarte buna pentru drumetii.

#2 Husa pentru telefon

De foarte multe ori cand vorbim de drumetii este vorba de un teren ceva mai accidentat, padure sau chiar zona de munte. Oricum ar fi, e cert faptul ca exista mereu un risc de a ne impedica, de a scapa ceva sau de a ne lovi. Evident, nimeni nu isi doreste acest lucru, motiv pentru care trebuie acordata o atentie deosebita, insa nu doar asupra fizicului, ci si asupra telefonului.

Pentru a reusi sa protejam telefonul de pericolele ce se pot ivi, sa intre praf, sa fie zgariat sau chiar crapat, e necesar sa se achizitioneze si o husa. In momentul de fata sunt fel si fel de huse disponibile pe piata, astfel incat se poate alege fara probleme una care sa fie compatibila cu smartphone-ul utilizat si care sa prezinte si un aspect deosebit de placut.

Va doriti sa aflati mai multe despre acestea?

#3 Baterie externa

De cate ori nu vi s-a intamplat sa fiti in mijlocul naturii si sa vi se descarce telefonul? Ei bine, in prezent exista o rezolvare chiar si pentru astfel de situatii. Solutia este oferita de bateriile externe.

Fiind de mici dimensiuni, usor de purtat in cadrul unui rucsac si avand o autonomie ridicata, motiv pentru care se pot efectua chiar si 2-3 incarcari ale telefonului (in functie de performanta bateriei), aceste baterii externe sunt de nelipsit atunci cand vine vorba de o drumetie sau chiar de o plimbare de mai multe zile in mijlocul naturii.

Atunci cand se doreste achizitionarea unei baterii externe de cea mai buna calitate, pe langa autonomia pe care o prezinta si greutatea ei, trebuie sa se mai acorde o atentie si numarului de conectori pe care-i are, modul in care se poate reincarca, precum si durata de reincarcare sau compatibilitate.

Prin urmare, astfel de baterii externe sunt de nelipsit atunci cand vine vorba de o drumetie sau chiar de o plimbare de mai multe zile in mijlocul naturii.

Prin urmare, traim intr-o perioada in care tehnologia este deosebit de importanta pentru viata de zi cu zi, motiv pentru care chiar si atunci cand pornim intr-o drumetie aceasta trebuie sa ne insoteasca si sa ne usureze acea activitate. Asadar, astfel de gadget-uri sunt usor de purtat, sunt foarte performante si prezinta preturi accesibile, ceea ce le face de nelipsit!

