Cu Profecund dorinta de a deveni mama se indeplineste

Cuplul este diagnosticat cu infertilitate numai daca nu a avut o sarcina timp de un an, cu conditia sa aiba o viata sexuala regulata. Este important sa intelegi ca termenul „infertilitate” este pur si simplu o definitie medicala. Acesta este doar un diagnostic in aceasta etapa a vietii, care indica problemele actuale cu conceptie chiar acum. In zilele noastre, exista instrumente moderne care elimina infertilitatea. Unul dintre acestea este tratamentul Profecund pe care il poti cumpara din magazinul online Bioo.ro.

Infertilitatea – doar un diagnostic medical

Infertilitatea este doar un diagnostic in aceasta etapa a vietii, care indica problemele actuale de concepere a unui copil in acest moment al vietii. Potrivit specialistilor, din 100 de cupluri casatorite, aproximativ 15 se confrunta cu infertilitate. Expertii disting sterilitatea absoluta, care nu poate fi tratata si infertilitatea relativa, care se poate trata si care poate duce la o sarcina. 40% dintre cupluri nu pot rezolva problema din cauza anumitor nuante legate de sanatatea barbatilor. Pentru ca tratamentul infertilitatii sa fie cat mai eficient posibil, specialistii recomanda tratamentul Profecund, care poate fi gasit in magazinul online Bioo.ro.

Tratamentul infertilitatii

Tratamentul de infertilitate este o sarcina complexa care necesita o abordare multipla. Este important sa ai incredere si sa respecti cu strictele recomandarile tratamentului Profecund. Managerii magazinului online Bioo.ro, au depus toate eforturile si cunostintele pentru a veni in ajutorul cuplurilor care isi doresc copii.

Programul de tratament este prescris numai dupa primirea unui diagnostic precis, care determina problema in conceptie. Interventia chirurgicala este ultima etapa la care medicii recurg si numai daca nu a fost identificata nicio patologie sau tratamentul anterior nu a reusit sa produca rezultate.

Pentru probleme cu ovulatia sau pentru infertilitate cu o imagine obscura, sunt prescrise medicamente complexe precum Profecund, care este un supliment alimentar natural, pe baza de plante. In cazul in care endometrioza sau obstructia trompelor uterine este cauza infertilitatii, este necesara interventia chirurgicala.

Calea este dificila, dar visele devin realitate

Profecund are in componenta sa ingrediente naturale active, precum, extract din fructe de Vitex, extract din radacina de Maca si Quatrefolic.

Extractul din fructe de Vitex are un efect pozitiv asupra functionarii glandelor, inclusiv asupra hipotalamusului. Hipotalamusul, care face parte din creier, secreta substante active care sunt clasificate ca neurohormone care regleaza secretia de hormoni de catre glanda pituitara. Prin intermediul hipotalamusului, sistemul nervos central regleaza functia glandelor endocrine. Daca sangerarea la femei este cauzata de o functionare defectuoasa a hipotalamusului, adica tulburari hormonale, tratamentul este foarte rapid, iar garantia este completa. De asemenea, ajuta foarte mult la reglarea productiei de hormoni.

Extractul din radacina de Maca crestere dorinta sexuala. Maca a fost folosit de mult timp ca afrodiziac, actionand atat asupra barbatilor, cat si asupra femeilor, si ca atare, este foarte eficient in tratamentul infertilitatii. Radacina de Maca care intra in compozitia tratamentului Profecund, nu este hormonala, in ciuda faptului ca Maca peruviana este capabila sa normalizeze hormonii. Efectul cresterii dorintei sexuale este cumulat si se manifesta dupa o perioada de aport regulat, prin urmare Maca este folosit sub forma de tratament.

Quatrefolic este o concentratie mare de vitamine B care sunt necesare pentru planificarea constienta, lipsa acestei substante fiind observata la fiecare a doua femeie.