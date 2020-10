JPMorgan asigură 30 de miliarde de dolari pentru a remedia deficiența rasială

JPMorgan Chase & Co a declarat joi că va garanta 30 de miliarde de dolari pentru a combate inegalitatea rasială în următorii 5 ani, marcând unul dintre cele mai mari angajamente corporative legate de rasă de la moartea lui George Floyd.

Inițiativa urmărește să ofere noi ipoteci de 8 miliarde de dolari pentru împrumutații negri și latini, 14 miliarde de dolari în împrumuturi pentru proiecte de locuințe, 2 miliarde de dolari în împrumuturi pentru întreprinderi mici și 2 miliarde de dolari în filantropie.

În comparație, Bank of America Corp și Citigroup Inc au făcut angajamente similare în valoare totală de aproximativ 1 miliard de dolari fiecare.

JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA după active, a obținut un profit de 36,4 miliarde de dolari anul trecut.

O gamă largă de companii americane, de la giganți tehnologici precum Facebook Inc, până la titanii produselor de consum precum The Kraft Heinz Co, au anunțat angajamente financiare pentru a contracara rasismul sistemic după moartea lui Floyd, un bărbat negru, la 25 mai, care a dus la săptămâni de proteste în țară.

Angajamentul JPMorgan se remarcă din cauza modului în care banca încorporează inițiativa în toate liniile sale de afaceri.

Până în prezent, majoritatea băncilor s-au bazat în primul rând pe subvenții acordate instituțiilor financiare de dezvoltare comunitară (CDFI), care se ocupă apoi de distribuirea împrumuturilor către comunitățile insuficient deservite.

„Nu am condus cu filantropia … Am vrut ca întreprinderile să conducă pentru că știam că acest lucru va avea un impact durabil”, a declarat Brian Lamb, șeful global al diversității și incluziunii într-un interviu.

„JPMorgan Chase se intensifică ca o firmă pentru a utiliza propriul bilanț și pentru a oferi acces.” Banca s-a angajat, de asemenea, să facă mai multe afaceri cu furnizorii minoritari, să îmbunătățească diversitatea forței de muncă și să deschidă 100 de sucursale în comunități cu venituri mici.