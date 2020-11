Companiile tehnologice legate de procesul SUA împotriva Google primesc mai mult timp pentru a propune un ordin de protecție

Microsoft Corp MSFT.O, Oracle Corp ORCL.N și alte companii care au furnizat informații guvernului SUA pentru procesul său antitrust împotriva Google GOOGL.O de la Alphabet, li s-a acordat miercuri mai mult timp pentru a propune un ordin de protecție pentru datele lor confidențiale.

Grupul, care include, de asemenea, AT&T Inc TN, Amazon.com AMZN.O, Comcast Corp CMCSA.O, Duck Duck Go, Inc, Sonos, Inc SONO.O și T-Mobile US, Inc TMUS.O, au declarat pentru federal Judecătorul Amit Mehta că nu vor putea face propuneri până vineri și căutase o prelungire până pe 20 noiembrie.

Mehta a acceptat cererea lor miercuri târziu. Departamentul de Justiție l-a dat în judecată pe Google pe 20 octombrie, acuzând compania de 1 trilion de dolari că și-a folosit în mod ilegal puterea de piață pentru a-i împiedica pe rivali, în cea mai mare provocare a puterii și influenței Big Tech din ultimele decenii.

Google a spus că va lupta cu procesul. Părțile care au cooperat cu guvernul au declarat într-un dosar în instanță că au oferit anchetatorilor Departamentului de Justiție informații, inclusiv planuri de afaceri și strategii pentru concurența cu Google. „Una dintre problemele cheie aici este măsura în care personalul Google va avea acces (în virtutea faptului că a fost numit pârât într-un proces antitrust) la cele mai sensibile documente comerciale confidențiale ale non-părților”, au spus companiile într-o cerere comună depusă la instanță.

Companiile au spus că vor să aibă acces la proiectele de ordine de protecție propuse de Google și Departamentul de Justiție, care urmează să vină, înainte de a le scrie pe ale lor.