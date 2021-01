Apple negociază cu Hyundai pentru producția de mașini Apple

Zvonurile anterioare multiple au sugerat că Apple va colabora cu un partener pentru a produce „Apple Car‌”, dar până acum nu s-a știut cu ce producător Apple ar putea face echipă. Întrucât raportul menționează „negocieri”, este posibil să nu se stabilească încă un acord, astfel încât planurile Apple s-ar putea schimba.

Hyundai Motor Co din Coreea de Sud a declarat vineri că este în discuții de mai mult timp cu Apple, după ce presa locală a raportat că firmele discutau despre o legătură cu mașina electrică și bateria, trimitând acțiunile Hyundai în creștere cu 25%.

Raportul apare la câteva săptămâni după ce Reuters a raportat că Apple înainta cu tehnologia automobilelor autonome și își propunea să producă un vehicul de pasageri care să poată include propria sa tehnologie revoluționară încă din 2024.

Korea Economic Daily TV a declarat vineri că producătorul de iPhone și Hyundai discutau pentru a dezvolta vehicule electrice cu conducere automată până în 2027 și pentru a dezvolta baterii la fabricile americane operate fie de Hyundai, fie de filiala sa Kia Motors Corp. Radiodifuzorul nu citează surse .

„Apple și Hyundai sunt în discuție, dar, deoarece este în faza incipientă, nu s-a decis nimic”, a spus Hyundai într-un comunicat. Nu a spus despre ce au fost discuțiile și a omis o referință într-o declarație anterioară la care Apple se afla în discuții cu alți producători auto globali, precum și cu Hyundai.

Într-un dosar de reglementare emis ulterior, producătorul auto a declarat că „primește cereri de cooperare pentru dezvoltarea comună a vehiculelor electrice autonome de la diverse companii”, fără a specifica niciuna dintre acestea.

Apple a refuzat să comenteze. Este cunoscut că producătorul de iPhone păstrează planurile de produs secrete.

O mașină marca Apple ar putea reprezenta o mare provocare pentru liderul de piață al vehiculelor electrice, Tesla Inc. Rămâne neclar cine ar asambla o astfel de mașină, dar analiștii au spus că se așteaptă ca firma să se bazeze pe un partener de producție.

„Continuăm să credem cu tărie că Apple anunță în cele din urmă un parteneriat strategic al vehiculelor electrice în 2021, care pune bazele pentru a intra în spațiul vehiculelor electrice în plină expansiune”, au spus analiștii Wedbush într-o notă.

Hyundai și Apple lucrează deja împreună la CarPlay, software-ul Apple pentru conectarea iPhone-urilor la o varietate de vehicule.

„Externalizarea producției auto de către Apple către Hyundai are sens, deoarece firma coreeană este cunoscută pentru calitate”, a spus Jeong Yun-woo, fost designer la Hyundai și profesor la UNIST din Coreea de Sud.

„Dar nu sunt sigur dacă este o strategie bună pentru producătorii de automobile ca Foxconn de la Apple, deoarece producătorii de automobile se confruntă cu riscul de a pierde controlul în fața firmelor de tehnologie”, a adăugat el, referindu-se la contractul de furnizare al producătorului de cipuri din Taiwan cu Apple pe iPhone-uri. .

Analiștii au spus că Apple ar putea fi interesată să folosească platforma și facilitățile mașinilor electrice Hyundai pentru a reduce costurile de dezvoltare și fabricare a vehiculelor.

„Apple ar putea vedea Hyundai ca pe un partener ideal, deoarece atunci când vine vorba de producătorii de automobile americani vechi, toți au uniuni puternice, pe care Apple ar dori să le evite”, a declarat Kevin Yoo, analist la eBEST Investment & Securities.

„Mai mult, costul forței de muncă în Statele Unite este mult mai mare decât cel al Hyundai, care joacă adesea un rol important atunci când vine vorba de producția de mașini.”

O legătură cu Apple ar fi un impuls major pentru Hyundai, ale cărei vânzări globale au scăzut anul trecut cu peste 15%, deoarece pandemia a afectat cererea. Creșterea prețului acțiunilor de vineri a adăugat aproape 8 miliarde de dolari la valoarea de piață a Hyundai.

Campion de multă vreme al mașinilor rivale cu celule de combustibil cu hidrogen, Hyundai a crescut recent pe mașinile electrice cu baterie, o mișcare binevenită de investitorii care au privit succesul recent al Tesla.

Compania sud-coreeană, care furnizează baterii de la SK Innovation Co Ltd și LG Chem Ltd și alții, este așteptată să lanseze prima sa mașină pe baza unei platforme dedicate mașinilor electrice cunoscută sub numele de E-GMP la începutul acestui an.

În 2019, Hyundai și furnizorul de piese auto Aptiv au lansat un proiect de 4 miliarde de dolari pentru a dezvolta tehnologii de conducere automată, numindu-l Motional. Luna trecută, compania Lyft și Motional, care susțineau călătorii, au declarat că vor lansa un serviciu de robo-taxi american în mai multe orașe în 2023.

Hyundai nu are fabrici dedicate de mașini electrice în Statele Unite și poate că va trebui să obțină consimțământul sindicatului din Coreea de Sud, dacă ar căuta să construiască vehicule electrice în străinătate, au spus analiștii.

Nu se știe dacă Apple este în discuții cu alți producători de automobile.

Producătorul japonez Honda Motor nu a purtat discuții cu producătorul de iPhone, a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters. Rivalul mai mare, Toyota Motor Corp, a declarat că nu comentează speculațiile, la fel ca Foxconn.