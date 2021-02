Connections a lansat Digital Workplace – soluția IT all in one pentru companiile din România

Connections, lider pe piața de digital transformation din România cu prezență în Bulgaria, Serbia, Germania, Franța, Austria, Olanda, SUA, Arabia Saudită și Taiwan, a lansat Digital Workplace, primul serviciu smart de pe piața din România prin care companiile pot avea acces în același timp la echipamente IT&C, produse software și suport de specialitate.

Clienții Digital Workplace își pot centraliza de-acum achiziția de echipamente (laptop-uri, sisteme desktop sau All in One și rețelistică), cu cea de licențe software (Windows, Office, Teams) și cu cea de suport IT (remote și on-site) prin achiziționarea unui singur serviciu, cu un singur furnizor și fără plăți în avans. Digital Workplace este disponibil și pentru companiile care au trecut definitiv la „work from home”.

„Prin accesul la o suită de software colaborativ, cum ar fi Microsoft TEAMS, comunicarea dintre angajații unei companii, prin apeluri de voce sau video, nu a fost niciodată mai ușoară, practic la două click-uri distanță, fără costuri suplimentare. De asemenea, partajarea informațiilor de orice fel va fi la fel de ușor de gestionat prin accesul la platforma Microsoft OneDrive.

Achiziționând acest serviciu, o companie beneficiaza atât de o reducere directa a cheltuielilor cu până la 30%, prin reducerea costurilor cu departamentul propriu de IT, precum și indirect, printr-o gestionare mult mai ușoară a contractului, având în vedere ca va avea un singur furnizor de servicii, nu trei”, spune Vlad Sgindar, BPM & ITO Manager Connections.

Digital Workplace powered by Connections se adresează îndeosebi companiilor mici și mijlocii, cu cel puțin 20 de angajați, și este disponibil în mai multe variante, astfel încât să răspundă nevoilor tuturor potențialilor clienți. Echipele de suport sunt formate din personal certificat, cu o experiență de cel puțin cinci ani în domeniul IT&C.

Digital Workplace vine și cu o ofertă specială – Mastercard digitize your business program. Prin acest parteneriat, posesorii de carduri Mastercard Business sau Corporate, pot beneficia de 6 luni gratuite de suport remote, în primul an de contract*.

„Suntem siguri că Digital Workplace va fi un serviciu la care piața va răspunde foarte bine, prin transparența și predictibilitatea costurilor, precum și prin simplitatea de a-l achiziționa. Un alt avantaj este reprezentat de flexibilitatea serviciului, clientul având posibilitatea de a face upgrade-uri fie pentru toți utilizatorii, fie doar pentru o parte dintre aceștia, în funcție de necesități. Comunicarea între echipe va fi mai simplă, iar costurile operaționale interne vor scădea. Clienții noștri se vor putea concentra asupra activităților care contează, de problemele ce țin de IT ne vom ocupa noi”, a adăugat Vlad Sgindar.

Pe lângă pachetele standard Digital Workplace, clienții pot accesa și alte soluții IT dezvoltate de Connections.

Connections, partener UiPath Gold, a implementat cu succes procese de automatizare robotizată în industrii variate, de la companii din FMCG/CPG și banking până la firme de contabilitate, companii de BPO, companii de servicii medicale și retail. Procesele robotizate au vizat departamente operaționale, unde au fost automatizate fluxuri legate de raportări lunare, managementul concediilor, introducerea de facturi în softuri de contabilitate, înrolarea noilor angajați, dar și procese de back-office din industria bancară (instituire și ridicare popriri, management deconturi, gestiune plăți – procure-to-pay, etc).

*Oferta este valabilă la achiziționarea a minimum cinci pachete (un pachet fiind compus din echipament, software și suport) pe o perioadă de 12 luni. Lunile gratuite sunt: 1,2,3, 10,11,12)