Care este cea mai potrivita perioada pentru sedinte foto nou-nascuti?

Aceasta fiinta inocenta cu chip de inger…am vrea sa ii facem mereu poze. Dar exista si parinti care fac apel la profesionisti pentru a-si fotografia bebelusul. Chiar daca o sedinta foto costa, merita cu prisosinta. Insa care este cea mai potrivita varsta pentru a face sedinte foto nou nascuti? Numerosi sunt parintii care isi pun aceasta intrebare. Iti spunem noi chiar acum.

O sedinta foto dupa nastere

Primele poze ale bebelusului sunt facute in general intre 0-15 zile dupa nastere. Si, acesta este un lucru absolut normal. Parintii isi doresc sa imortalizeze acest moment care nu dureaza din pacate o eternitate. In aceasta perioada bebelusul doarme mult. Avantajul? Pozele din timpul sedintei foto vor iesi minunate. Totul vine in mod natural.

Doua sedinte foto inainte de varsta de doua luni

Vrei sa ai cat mai multe amintiri cu primele zambete ale bebelusului tau? Atunci ar trebui sa faci o sedinta foto intre 3 si 6 luni. Unii bebelusi stau deja in sezut la aceasta varsta, iau deja obiectele in mana, se distreaza…sunt extrem de amuzanti si simpatici la aceasta varsta. Apoi, poti planifica o a doua sedinta foto intre 6-12 luni. Fotograful ii poate face bebelusului poze atunci cand se deplaseaza sau sau se joaca impreuna cu fratii si surorile sale. Expresiile de pe fata bebelusului sunt diferite: grimase, zambete. Pe scurt, bebelusul se exprima in sfarsit.

O alta sedinta foto intre 1-2 ani

Primii pasi ai bebelusului pot fi astfel imortalizati. Transforma aceste clipe in veritabile momente de placere si de amuzament. Astfel, daca a inceput deja sa mearga, pregateste-ti picioarele. Vei alerga peste tot dupa el. Nu va fi usor sa fie importalizat in poze. Pentru poze originale si pline de farmec bebelusul poate fi deghizat.

Indiferent de varsta copilului, pozele ar trebui sa fie cat mai naturale cu putinta. Un fotograf newborn va pregati locul sedintei foto si va observa personalitatea copilului inainte ca sedinta foto sa inceapa precum si modul in care acesta se manifesta. Originalitatea si sensibilitatea reprezinta calitati pe care un fotograf profesionist trebuie sa le detina pentru a se descurca fara probleme in timpul unei sedinte foto bebelusi sau sedinte foto maternitate.

Fotografia trebuie sa transmita ceva, altfel fotograful nu poate sa spuna ca avut parte de o sedinta foto reusita. Fotograful trebuie sa dea dovada de flexibilitate astfel incat imaginile obtinute sa isi atinga scopul propus.

Astfel, vei avea amintiri pretioase cu etapele esentiale din copilaria sa.