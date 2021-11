Ioana Mihăilă spune că medicamentele nu rezolvă pandemia de coronavirus, subliniind că vaccinul este cel care o face

Fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, a vorbit, miercuri seara, despre lipsa medicamentelor pentru tratarea pacienților de coronavirus, subliniind că, într-adevăr, lipsa acestora este o problemă, dar că discuțiile despre ele ”ocupă prea mult din discuţia publică, raportat la importanţa pe care o are”.

Ioana Mihăilă a declarat că lipsa medicamentelor pentru tratarea coronavirusului este, cu adevărat o problemă. Fostul ministru al Sănătății a adăugat că medicamente nu rezolvă pandemia de coronavirus, subliniind că vaccinul este cel care o face.

Astfel, ”Trebuie să înţelegem că medicamentele nu rezolvă problema. Lipsa medicamentelor de acum este o problemă, dar este o temă care ocupă prea mult din discuţia publică, raportat la importanţa ei. La 1.000 de pacienţi care sunt trataţi cu Remdesivir, 12 sunt salvaţi. E nevoie să tratăm 1.000 de pacienţi cu Tocilizumab ca să salvăm 30. Asta în contextul în care. pentru vaccinare. riscul de mortalitate scade de 20-30 de ori. Diferenţa este enormă între ce face vaccinul pentru reducerea mortalităţii, pentru a scădea riscul de a muri de infecţia COVID-19 şi ce fac medicamentele”, a declarat Ioana Mihăilă, la Profit News, miercuri seară.

Favipiravir, nerecomandat momentan bolnavilor de COVID

În prezent medicamentul Favipiravir nu este încă recomandat pentru tratara coronavirusului, citând anumite rapoarte ale Comisiei Europene.

În afirmaţiile sale, ”La Favipiravir există rapoarte ale organizaţiilor Comisiei Europene (…) în care se spune că până în momentul emiterii raportului – şi ultimul era în iunie sau iulie 2021 – EUnetHTA nu recomandă administrarea de Favipiravir în tratamentul COVID-19. S-ar putea ca studiile să arate că există un oarecare beneficiu, dar nu aş îndemna populaţia să îşi pună speranţele în unele medicamente, ele nu sunt salvatoare în acest moment”, a mai afirmat Ioana Mihăilă.

Trebuie să se țină cont doar de părerea specialiștilor

În ceea ce privește prescrierea medicamentului Favipiravir, Ioana Mihăilă spune că medicii de familie și medicii specialiști trebuie să ”prescrie medicină bazată pe dovezi, nu pe păreri personale”.

În opinia sa, ”Medicii de familie şi medicii specialişti trebuie să prescrie medicină bazată pe dovezi. Nu părerile personale, nu părerile importatorilor sau distribuitorilor de medicamente, nu părerile domnului Becali, nu părerile doamnei Şoşoacă. Nu acestea trebuie să stea la baza prescrierii medicamentelor. Dacă dovezile, aşa cum au fost prezentate şi analizate de către instituţii de prestigiu, arată că pentru Favipiravir nu există indicaţie, înseamnă că în acest moment Favipiravir nu are indicaţie să fie administrat”, a declarat Ioana Mihăilă.

Concret, fostul ministru a precizat faptul că atunci când acest medicament a fost inclus în protocolul de tratament COVID în mandatul său, Favipiravir nu a fost aprobat de către ea, ci de către Comisia de boli infecțioase.

Aşadar, ”Nu spun că Favipiravir are eficienţă zero, spun doar că, aşa cum recomandă instituţiile europene, el nu are indicaţie de a fi prescris”, a mai adăugat Mihăilă.