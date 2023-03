Prezența sporită a clienților în restaurante a împins vânzările în sus în 2022 și estimăm că această creștere va continua

Călin Ionescu, CEO al operatorului român de restaurante Sphera Franchise Group, vorbește despre factorii care au contribuit la creșterea grupului în 2022 și despre perspectivele pentru acest an.

Sphera Franchise Group (BSE ticker: SFG), care deține companiile care operează franciza restaurantelor KFC în România, Moldova și unele zone din Italia, precum și francizele Pizza Hut și Taco Bell în România, a raportat în 2022 cele mai mari vânzări din istorie: 1,3 miliarde de lei (264 mil. euro), în creștere cu 32% față de 2021. De asemenea, grupul a reușit să își crească profitabilitatea, în ciuda unui prim trimestru dificil, și a încheiat anul cu un profit net normalizat de 44,3 milioane RON (9 mil. EUR), cu 71% mai mare decât în 2021.

Acțiunile SFG au crescut cu 11% de la începutul acestui an (până la 7 martie 2023), comparativ cu o creștere de 6,7% pentru indicele BET în aceeași perioadă. În ultimele șase luni, acțiunile grupului au crescut cu 23%, față de o creștere de 4,3% pentru indicele BET.

În acest interviu, directorul general al Sphera Franchise Group, Călin Ionescu, vorbește despre:

Factorii care au contribuit la rezultatele din 2022

Evoluția vânzărilor la livrare față de vânzările din restaurante

Măsurile luate pentru a depăși șocul inflaționist de la începutul anului 2022

Provocările și așteptările pentru 2023

Inițiativele ESG ale grupului

Sphera Franchise Group a raportat o cifră de afaceri record în 2022, după o creștere de 32% față de 2021. Care sunt principalii factori care au contribuit la această creștere?

Călin Ionescu: Rezultatele financiare înregistrate în 2022 sunt într-adevăr excepționale dacă ne uităm la context. Am avut restricții la începutul anului, conflictul din Ucraina și creșterea prețurilor la materii prime, energie și combustibili. Dar Sphera este o companie care, în cei aproape 30 de ani de activitate, a crescut de la un restaurant în Piața Romană la o rețea de peste 175 de unități în trei țări, navigând în același timp prin crize multiple și diverse.

Rezultatele pozitive din 2022 au fost susținute în mod semnificativ de performanța excelentă din trimestrul al patrulea, cel mai bun trimestru din istoria grupului atât în ceea ce privește vânzările, cât și EBITDA. Am avut o creștere de două cifre a vânzărilor pe toate piețele și pentru toate mărcile, ca urmare a creșterii prezenței clienților în restaurante, precum și a ajustărilor de preț.

Am reușit să atragem mai mulți clienți datorită unei strategii de marketing foarte bine adaptate. Am fost perfect conștienți de faptul că presiunile inflaționiste i-au afectat și pe clienți, determinându-i să acorde o atenție tot mai mare cheltuielilor în funcție de valoare. Prin urmare, am venit în întâmpinarea nevoilor lor cu oferte de valoare. A fost o strategie care a dat rezultate, pe măsură ce numărul de tranzacții a crescut.

În ceea ce privește ajustările de preț, am căutat să absorbim cât mai mult posibil creșterea costului inputurilor, protejându-ne în același timp marja, deoarece avem o responsabilitate față de investitorii noștri. Suntem foarte bucuroși să vedem că această abordare a fost cea corectă, deoarece prezența clienților a crescut în restaurantele noastre, obținând în același timp o profitabilitate sănătoasă.

În timpul pandemiei, compania și-a dezvoltat canalele de livrare, care au început să contribuie semnificativ la vânzări. S-a menținut această tendință în 2022? Care a fost nivelul vânzărilor prin intermediul canalelor de livrare și cum a evoluat acesta în comparație cu anul 2021?

Călin Ionescu: Pandemia a adus multe schimbări în industrie, dar, în cazul nostru, nu a făcut decât să accelereze planurile de digitalizare pe care le aveam, deoarece canalele de livrare pentru KFC și Pizza Hut erau deja în funcțiune când a lovit pandemia. Pe parcursul anilor 2020 și 2021, ne-am concentrat eforturile pentru a continua să ne servim clienții într-un context de activitate offline restrânsă și, ca atare, vânzările prin livrări au crescut semnificativ.

Cu toate acestea, odată cu ridicarea restricțiilor și revenirea la stilul de viață de dinaintea pandemiei, vânzările generate prin livrări s-au temperat. Vânzările totale prin livrare în 2022 au fost de 277,4 milioane de lei, în scădere cu 3% față de 2021, deși vânzările din restaurante au crescut cu 32% față de anul precedent. Pentru a face o comparație elocventă, în timp ce în T4 2021 vânzările prin livrare se ridicau la 30%, în T4 2022 procentul a fost de 18%.

Sphera Franchise Group a înregistrat anul trecut un profit normalizat cu 71% mai mare față de 2021, după ce a raportat pierderi în primul trimestru al anului din cauza creșterii bruște a prețurilor. În ce domenii ați înregistrat cea mai mare inflație a costurilor și cum ați reușit să recuperați profitabilitatea?

Călin Ionescu: Într-adevăr, problema creșterii abrupte a costului inputurilor a fost principala provocare pe care a trebuit să o depășim anul trecut. Am început să observăm această tendință la sfârșitul anului 2021, iar în a doua jumătate a anului 2022 ne confruntam deja cu creșteri chiar și de peste 50% pentru materiile prime de bază, cum ar fi carnea de pui, untura, făina, mozzarella și legumele. Ne-am revizuit contractele și am inițiat negocieri intense cu furnizorii. Am căutat alternative care ar putea oferi același nivel de calitate cu costuri mai bune. Ne-am raționalizat oferta, asigurându-ne în același timp că standardele noastre de înaltă calitate nu sunt afectate.

Costul energiei a fost un alt factor volatil major. În afară de multiplele modificări legislative care s-au adăugat la contextul deja imprevizibil, am văzut cum facturile pentru unele dintre restaurantele noastre s-au triplat anul trecut. Cu toate acestea, odată ce prețul energiei a fost stabilizat prin ordonanța emisă de autorități în toamnă, am reușit să negociem tarife mai bune și să avem vizibilitate pe termen mediu asupra costurilor. De asemenea, ne-am revizuit procesele și fluxurile pentru a reduce consumul de energie și am folosit tehnologia pentru o eficiență sporită, cum ar fi controlul de la distanță al prăjitoarelor din restaurante.

Aceste eforturi de optimizare a activității operaționale și de gestionare a costurilor au dat roade și am reușit să ne îmbunătățim semnificativ profitabilitatea. Au contribuit și alți factori. Strategia noastră pentru clienți, cu o vizibilitate ridicată pentru mărcile noastre și oferte de valoare pentru a răspunde nevoilor unor cheltuieli de consum mai prudente. Performanțele excepționale pentru anumite piețe au avut, de asemenea, un impact pozitiv. În Italia, am profitat de forța mărcii noastre emblematice, KFC, iar în T4 2022 am obținut cea mai mare marjă EBITDA de la intrarea în Italia, de aproximativ 12%. Taco Bell a înregistrat, de asemenea, o performanță foarte bună, mărindu-și EBITDA cu 171% față de anul precedent.

Rezumând acțiunile noastre care au dus la o profitabilitate sănătoasă, am avut o gestionare eficientă a costurilor, abordând mai multe domenii, o strategie de marketing puternică care a dat rezultate și o expansiune durabilă.

În 2022, numărul de deschideri de restaurante a fost mai mic decât în 2021. Ce a determinat această dinamică și care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește evoluția rețelei pentru 2023?

Călin Ionescu: Sphera este, prin definiție, o companie care se extinde continuu. Dezvoltarea rețelei noastre depinde de mulți factori, inclusiv de factori mai banali, cum ar fi obținerea autorizațiilor de funcționare, care pot genera întârzieri în planurile noastre. În prezent, avem aproximativ cinci unități în proces de autorizare, aproape de a fi deschise.

Ritmul nostru de expansiune continuă să fie dinamic. Vom adăuga 8 noi restaurante KFC în acest an, în România, și un nou Taco Bell. Cu toate acestea, vom lua în considerare contextul economic, vom evalua oportunitățile suplimentare și ne vom adapta dacă este necesar. De asemenea, suntem deschiși la adăugarea în portofoliu a unor noi mărci sau teritorii noi, cu potențial ridicat și în concordanță cu identitatea și valorile noastre.

Care sunt estimările dumneavoastră pentru acest an în ceea ce privește evoluția vânzărilor și a rentabilității?

Călin Ionescu: Și anul 2023 va fi un an complex, sunt încă multe provocări. Deși nu putem oferi detalii înainte ca bugetul să fie făcut public acționarilor noștri pentru a fi votat în următoarea adunare GSM, în aprilie, putem spune că estimăm că trendul de creștere va continua. De asemenea, țintim o marjă de profit în linie cu nivelul comunicat la listarea noastră.

Care sunt cele mai mari provocări cu care vă confruntați în prezent în elaborarea bugetului pentru 2023? Vă așteptați la o încetinire a consumului pe piețele dumneavoastră cheie? Dar în ceea ce privește inflația?

Călin Ionescu: Deși nivelul de incertitudine a scăzut, acesta rămâne într-o oarecare măsură. Sunt câteva crize în plină desfășurare ale căror efecte nu s-au văzut încă pe deplin. Inflația este încă ridicată, peste nivelurile cu care ne-am obișnuit în ultimii ani. Acest lucru reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate pentru noi. Deși am reușit să asigurăm prețurile pentru unele dintre inputurile noastre, ne vom confrunta în continuare cu creșteri ale costurilor, pe care va trebui să le atenuăm pentru a menține echilibrul între prețurile care sunt încă atractive pentru clienții noștri și marja noastră. Pe de altă parte, un comportament prudent în materie de cheltuieli ar putea fi avantajos pentru noi, deoarece clienții ar putea alege mărcile noastre, cu un raport calitate-preț excelent, în detrimentul unor alternative mai scumpe. Prin urmare, suntem încrezători în ceea ce privește dezvoltarea activității în perioada următoare.

La ce ar trebui să se aștepte investitorii în ceea ce privește dividendele? Având în vedere profitul net înregistrat în 2022, va mai exista o distribuire de dividende în acest an?

Călin Ionescu: Sphera a avut o politică constantă de distribuire de dividende, încă de la listare și chiar și în timpul pandemiei. Rezultatele financiare foarte bune înregistrate în 2022 ne dau posibilitatea de a oferi dividende în viitor, dar acest lucru trebuie corelat cu oportunitățile pe care le vom avea la dispoziție, cu nivelul de cash și cu evoluția pieței. Aș dori să menționez că, la sfârșitul anului trecut, a fost aprobată distribuirea de dividende din profitul net nedistribuit din 2020. Plata va fi efectuată la sfârșitul acestei luni.

ESG se află pe agenda tuturor companiilor. Care este poziția Sphera din acest punct de vedere?

Călin Ionescu: Sphera funcționează și se dezvoltă pe baza unor principii sustenabile, motiv pentru care ESG este o prioritate pentru noi. Anul acesta am publicat în mod voluntar primul nostru raport privind riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice, pe baza recomandărilor Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ne-am alăturat UN Global Compact, principala inițiativă internațională de responsabilitate socială a întreprinderilor.

Aceste acțiuni completează strategia noastră de sustenabilitate, care se desfășoară în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale companiei. În spatele tuturor acestor rapoarte și inițiative stau acțiunile concrete pe care le-am întreprins în domeniul ESG. Am înlocuit majoritatea produselor noastre de unică folosință din plastic (palete de amestecare și tacâmuri) cu produse din hârtie sau lemn, toate paiele din plastic cu paie din hârtie și avem iluminat inteligent în Drive-Thrus și în restaurantele de linie. Am semnat Carta Diversității și sunt mândru să spun că am primit printre colegii noștri peste 23 de naționalități diferite. Ne sprijinim oamenii în atingerea potențialului lor, cu o rată de promovare internă de peste 85% pentru funcțiile de conducere din restaurante.

Ne vom continua călătoria pentru a deveni din ce în ce mai sustenabili: țintim 100% ambalaje de consum pe bază de plastic recuperabile sau reutilizabile până în 2025, 100% iluminat eficient din punct de vedere energetic (iluminat cu LED-uri) până în 2024 și avem obiective mai ambițioase în domeniul social. Ne-am concentrat asupra ESG deoarece credem cu adevărat că poate alimenta rezultate pozitive semnificative pentru toate părțile interesate – de la comunități la angajați, la clienți și acționari.

