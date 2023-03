România a urcat patru locuri în Raportul Mondial al Fericirii

În prezent, Finlanda este cea mai fericită țară din lume pentru al șaselea an consecutiv, potrivit World Happiness Report 2023. Între timp, România a urcat patru locuri față de anul trecut, ocupând locul 24 în raportul din acest an.

Astfel, „Raportul de fericire din acest an arată, de asemenea, că, în ciuda mai multor crize suprapuse, majoritatea populațiilor din întreaga lume continuă să fie remarcabil de rezistente, cu medii globale de satisfacție a vieții în anii COVID-19 2020-2022 la fel de ridicate ca și cele din anii pre-pandemici”, se arată în comunicatul de presă.

În contextul raportului 2023, românii sunt mai puțin fericiți decât cehii sau austriecii, dar țara se situează mai bine decât Spania sau Italia, potrivit Hotnews.ro.

„Finlanda continuă să ocupe primul loc, pentru al șaselea an consecutiv, cu un scor semnificativ mai mare decât toate celelalte țări”, se arată în raport. Următoarele în top sunt Danemarca și Islanda.

Top 10 este completat de Israel, Olanda, Suedia, Norvegia, Elveția, Luxemburg și Noua Zeelandă.

La polul opus, Afganistanul și Libanul, devastate de război, rămân cele mai nefericite două țări din sondaj, „cu evaluări medii ale vieții cu peste cinci puncte mai mici (pe o scară de la 0 la 10) decât în cele mai fericite zece țări”.

Sursa – www.romania-insider.com