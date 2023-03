Turbulențele scot în evidență colacul de salvare oferit de băncile mici din SUA

Bank of Delight, care operează trei sucursale într-o zonă slab populată din vestul statului Arkansas, nu se califică drept o instituție financiară de importanță sistemică, dar deține un loc de o importanță deosebită pentru oamenii care locuiesc în apropiere.

Finanțat în mare parte de depozitele locale, Delight este un creditor crucial pentru exploatanții forestieri și crescătorii de animale dintr-o mână de orașe din apropiere.

„Eu însumi mă ocup de afaceri cu lemnul în paralel”, a declarat Darwin Hendrix, directorul executiv al băncii. „Unul dintre ofițerii mei de credite are o fermă de păsări. Înțelegem economia noastră. Fac o mulțime de împrumuturi pe telefon, așa cum vorbesc cu dumneavoastră.”

Cu active de 165 de milioane de dolari, creditorul pe care Hendrix îl conduce este un simplu punct în bilanțul de 23 de miliarde de dolari al sistemului bancar american. Cu toate acestea, se numără printre miile de instituții mici care, împreună, joacă un rol crucial în finanțarea întreprinderilor mici care reprezintă aproape jumătate din activitatea economică a SUA.

Turbulențele de săptămâna trecută la mai multe bănci americane de dimensiuni medii au atras atenția asupra importanței economice a acestor instituții mai mici. De asemenea, a zdruncinat autoritățile de reglementare de la un consens, creat după ultima criză financiară, conform căruia cel mai mare pericol constă în pierderile necontrolate de la cele mai mari bănci.

Cele patru bănci americane care au bilanțuri mai mari de 1 miliard de dolari au suferit până acum daune relativ mici din cauza restrângerii finanțării provocate de creșterea ratelor dobânzilor; în medie, acțiunile lor au scăzut cu 10 procente de la începutul lunii martie.

Băncile regionale s-au descurcat mai rău, chiar și lăsând deoparte Silicon Valley Bank și Signature Bank, care au dat faliment cu puțin mai mult de o săptămână în urmă. Indicele bancar regional KBW, care urmărește 50 de bănci importante din afara topului, a pierdut 21% din valoarea sa în aceeași perioadă.

Turbulențele de la creditorii americani de dimensiuni medii, precum Signature Bank, au atras atenția asupra importanței lor economice.

Mai greu de judecat este situația unui al treilea nivel de bănci mai mici, care cuprinde aproape 4.000 de instituții cu active de mai puțin de 1 miliard de dolari, majoritatea deținute în mod privat. Toate se confruntă în prezent cu vânturi frontale din cauza creșterii costului depozitelor și al finanțării angro.

În timp ce cele mai mari 25 de bănci reprezintă aproximativ două treimi din totalul creditelor bancare din SUA, instituțiile mai mici au o prezență supradimensionată pe unele piețe importante, de exemplu, reprezentând aproximativ 70% din împrumuturile pentru proprietăți comerciale acordate de băncile americane, conform datelor Rezervei Federale.

Fie din motive geografice, fie pentru că au o activitate neobișnuită, clienții băncilor mici au adesea puține alte locuri unde să se adreseze, potrivit lui Aaron Klein, cercetător la Brookings Institution și fost oficial al Trezoreriei SUA în timpul crizei financiare din 2008.

„Pentru persoanele și întreprinderile care trăiesc chiar în afara cutiei de credit de masă, băncile mici și comunitare au informații și relații unice care le permit să ofere capital”, a spus el.

Aceste bănci trebuie acum să concureze pentru capital cu fondurile de pe piața monetară și alte vehicule cu randament mai mare, ceea ce ar putea crea probleme pentru întreprinderile mijlocii al căror acces la fonduri depinde de sănătatea băncilor locale orientate spre nișa lor specifică.

„Fondurile mutuale de pe piața monetară nu investesc în întreprinderile mici și în întreprinderile nou-înființate”, a declarat Klein. „Era un avantaj pentru bănci faptul că aveau asigurare federală a depozitelor, dar Rezerva Federală a salvat fondurile de piață monetară de două ori în ultimii 15 ani.”

Afacerile susținute de capital de risc sunt printre cele mai greu de bancarizat, deoarece au de obicei un istoric redus, nu au venituri și au costuri inițiale mari. Cu toate acestea, First Community Bank and Trust de la periferia orașului Chicago se numără printre băncile care caută în mod activ astfel de clienți.

„În cei 37 de ani ai mei, am acordat servicii bancare multor companii care au fost practic doi băieți sau fete și o idee”, a declarat Greg Ohlendorf, directorul executiv al First Community, care supraveghează un bilanț de 204 milioane de dolari, care este doar puțin mai mare decât cel al Bank of Delight.

Închise de unele instituții mai mari, multe întreprinderi mici care au supraviețuit pandemiei au descoperit că sprijinul unui bancher local a fost factorul decisiv. Băncile comunitare au procesat 60 la sută din fondurile acordate în prima fază a Programului de protecție a salariilor, un sistem federal care a oferit finanțare pentru întreprinderile care au continuat să plătească lucrătorii în timpul închiderilor forțate.

Dar perspectivele de creștere pe termen lung ale unora dintre aceste instituții ar putea fi testate, pe măsură ce creșterea ratelor dobânzilor și o posibilă recesiune pun la încercare economia băncilor de pretutindeni.

Ca și omologul său din Arkansas, First Community se bazează pe deponenții locali, un factor care, potrivit lui Ohlendorf, se poate dovedi a fi un avantaj economic.

„Suntem finanțați de oameni cu care facem afaceri locale”, a spus el. „Cu o bancă comunitară și o bancă de relații, este mai mult decât doar rata dobânzii”.

Klein, de asemenea, crede că rădăcinile locale profunde pot oferi unor bănci o alternativă la căutarea rezilienței în greutate financiară.

„Banca comunitară sponsorizează adesea echipa locală de liga mică”, a spus el.

„Nimeni nu vrea să fie tipul de persoană care și-a scos banii, în care copilul lor joacă în liga mică cu numele băncii pe spate. Vreți să fiți acel tip?”

Sursa – www.ft.com