15.000 de pasageri blocați în Golf. Linii de croazieră anulează călătorii în Europa

Mii de turiști sunt blocați în porturi din Golful Persic, iar mai multe croaziere europene au fost anulate după ce navele nu au putut părăsi docurile din Dubai, Doha și Abu Dhabi. Tensiunile regionale au forțat operatorii să suspende călătoriile și să organizeze de urgență repatrierea pasagerilor.

Organizația Maritimă Internațională (IMO) a Națiunilor Unite a confirmat pentru AFP că 15.000 de pasageri de croazieră au rămas blocați în regiune. Potrivit Euronews, nave aparținând unor operatori precum MSC, TUI, Celestyal și AROYA sunt andocate în porturi cheie, iar companiile lucrează „non-stop” pentru a gestiona criza.

Repatrieri în masă și zboruri charter

MSC Cruises, companie cu sediul la Geneva, a organizat zboruri de repatriere pentru pasagerii de pe nava MSC Euribia, aflată în Dubai. Linia de croazieră a anunțat că a aranjat zboruri pentru peste 1.500 de turiști pentru a părăsi regiunea. Șapte zboruri au decolat deja, incluzând atât servicii charter dedicate, cât și locuri asigurate la transportatori comerciali. Pasagerii au fost transportați către destinații precum Marea Britanie, Italia, Germania, Spania, SUA și Brazilia.

„Comanda navei și echipajul nostru au muncit neobosit pentru a se asigura că oaspeții noștri sunt bine îngrijiți, iar echipele noastre din întreaga lume au lucrat non-stop pentru a-i aduce pe oaspeții noștri acasă în siguranță și în timp util”, a declarat Pierfrancesco Vago, președintele executiv al MSC Cruises.

Operatorul german TUI Cruises a anunțat că nava Mein Schiff 4 este andocată în Abu Dhabi, iar călătoriile de întoarcere au fost „deja organizate pentru toți oaspeții și numeroși membri ai echipajului”. În consecință, croazierele programate pe Mein Schiff 4 au fost anulate până la și inclusiv cea cu plecare pe 23 martie. Pasagerii de pe nava Mein Schiff 5 rămân la bord în Doha, unde operațiunile se desfășoară „normal în circumstanțele date”. Repatrierea acestora se organizează „în mod continuu” prin zboruri charter și locuri la Qatar Airways, iar plecările pe această navă sunt anulate până la cea din 12 martie.

Sezonul de iarnă, anulat complet de un operator

AROYA Cruises, o companie susținută de Arabia Saudită, a luat o decizie drastică, anulând complet restul sezonului de iarnă din Golful Arabiei. Compania a confirmat că toți pasagerii de la bordul navei sale au fost debarcați în siguranță în Dubai pe 7 martie. Decizia a fost luată „din cauza unor considerente operaționale regionale în curs de desfășurare și în coordonare cu autoritățile maritime și naționale relevante”.

Croaziere în insulele grecești, anulate din cauza blocajului

Linia de croazieră grecească Celestyal a confirmat luni că navele sale rămân în Golf. Celestyal Discovery se află în prezent în Dubai, iar Celestyal Journey este în Doha. Compania a precizat că pasagerii au debarcat în siguranță în Dubai, iar oaspeții rămași la bordul Celestyal Journey urmau să părăsească nava în Qatar „în următoarele 24 de ore”.

Într-o declarație oficială, Celestyal a subliniat că „ambele nave rămân pe deplin operaționale și gata de navigație”, adăugând că plecarea lor din regiune va avea loc „în conformitate cu îndrumările autorităților relevante”. Totuși, această perturbare a forțat compania să anuleze două dintre croazierele sale „Iconic Aegean” în insulele grecești, programate pentru sfârșitul acestei luni. Călătoria de trei nopți din 20 martie și cea de patru nopți din 23 martie, operate de Celestyal Discovery, nu vor mai avea loc. Pasagerilor afectați li se va oferi fie o rambursare completă, fie un credit pentru o viitoare croazieră.