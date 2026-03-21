Consiliul pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump a transmis grupării islamiste Hamas o propunere scrisă privind depunerea armelor. Mișcarea, confirmată de două surse, a fost făcută în timpul unor întâlniri desfășurate la Cairo săptămâna trecută, în contextul în care liderul de la Casa Albă insistă cu planurile sale pentru viitorul Fâșiei Gaza.

O alegere clară: dezarmare completă

La discuțiile din Egipt au participat Nickolay Mladenov, trimisul special al Consiliului pentru Pace în Gaza, și Aryeh Lightstone, consilier al trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff. Planul general, asupra căruia Israelul și Hamas au convenit încă din octombrie trecut, este simplu la prima vedere: retragerea trupelor israeliene din Gaza și demararea reconstrucției, dar numai după ce Hamas depune armele. Iar mesajul lui Mladenov, postat pe platforma X cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Fitr, nu lasă loc de interpretări.

Propunerea „se află acum pe masă. Necesită o alegere clară: dezarmarea completă a Hamas şi a fiecărui grup armat, fără excepţii şi fără rezerve. În acest sezon al speranţei, fie ca cei responsabili să facă alegerea corectă pentru poporul palestinian”, a scris Mladenov.

Deocamdată, Hamas nu a oferit niciun comentariu oficial. Discuțiile pe această temă au fost suspendate de la începutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Amnistie pe masa Hamas

Oferta concretă, potrivit oficialilor americani, este una greu de refuzat. Luptătorilor Hamas, susținuți de Iran, li s-ar putea oferi amnistia în cadrul unui acord prin care militanții se angajează să renunțe la tot armamentul, atât greu, cât și ușor, inclusiv la puști. Numai că lucrurile stau puțin diferit pe teren.

Surse apropiate grupării susțin că Hamas ar refuza probabil să renunțe la puști. Motivul? Teama de atacuri din partea milițiilor rivale din Gaza, dintre care unele beneficiază chiar de sprijinul Israelului. V-ați gândit vreodată la acest paradox? Hamas și rivalii săi s-au atacat reciproc constant de la armistițiul din octombrie anul trecut.

Miza israeliană și realitatea din teren

E drept că multe vor depinde de ceea ce este acceptabil pentru Israel, care cere, fără echivoc, dezarmarea completă a grupării. De altfel, unii dintre oficialii proeminenți ai Hamas au respins categoric orice fel de dezarmare în ultimele luni. În același timp, nici oficialii israelieni nu au dat vreun semn că ar intenționa să-și retragă trupele.

În prezent, armata israeliană controlează aproximativ jumătate din teritoriul Gaza. Cealaltă jumătate a enclavei, unde trăiesc două milioane de palestinieni, este controlată ferm de Hamas.

Majoritatea populației este fără adăpost după mai bine de doi ani de război devastator.

Marea problemă a banilor

Dar poate cea mai mare necunoscută este finanțarea. Amnistia și investițiile țintite în Gaza sunt oferite ca stimulente pentru Hamas, însă nu este deloc clar dacă Consiliul pentru Pace va avea fondurile necesare pentru a susține un astfel de efort. Luna trecută, lui Trump i-au fost promise fonduri de circa 7 miliarde de dolari de la alte țări, inclusiv din Golf, înainte ca acestea să fie atacate de Iran.

Sursele spun că doar o mică parte din aceste fonduri promise au fost efectiv furnizate (fără a se specifica sumele exacte), ceea ce pune sub un mare semn de întrebare viabilitatea întregului plan de reconstrucție.