Mercedes-Benz lansează VLE electric cu 700 km autonomie și încărcare în 15 minute

Mercedes-Benz a prezentat noul model VLE, o limuzină de mari dimensiuni complet electrică ce promite să redefinească segmentul. Vehiculul oferă o autonomie de peste 700 de kilometri și poate adăuga 355 km în doar 15 minute de încărcare.

Potrivit publicației Economica, noul VLE este primul model construit pe noua platformă Van Architecture, o arhitectură modulară și scalabilă. Acesta combină confortul unei limuzine cu spațiul generos pentru până la opt persoane, fiind echipat cu sistemul de operare inteligent Mercedes-Benz Operating System (MB.OS).

Autonomie și performanțe de top

Noul VLE se lansează cu o baterie de 115 kWh capacitate utilă și tehnologie de 800 de volți, permițând încărcări extrem de rapide. O pauză de 15 minute la o stație de mare putere este suficientă pentru a obține o autonomie de până la 355 km (WLTP). Autonomia totală depășește 700 de kilometri, eliminând anxietatea legată de călătoriile lungi. De exemplu, o călătorie de la Stuttgart la Roma, de aproape 1.100 km, a necesitat doar două opriri de câte 15 minute.

„Noul Mercedes-Benz VLE complet electric marchează următorul moment important din cei 140 de ani de istorie de succes ai Mercedes-Benz în domeniul automobilului. Modelat de spiritul nostru pionier, acesta redefinește noțiunea de spațiu și confort și aduce un nivel revoluționar de versatilitate și inovație. În plus, oferă o autonomie de peste 700 km (WLTP), lider în clasa sa. VLE este primul model construit pe noua Van Architecture, concepută pentru a răspunde unei game largi de cerințe ale clienților și pentru a se adapta oricărui stil de viață”, a declarat Ola Källenius, Președintele Consiliului de Administrație, Mercedes-Benz Group AG.

Inițial, vor fi disponibile două versiuni: VLE 300 electric, cu 203 kW, și VLE 400 4MATIC electric, cu 305 kW. Versiunea de top accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 6,5 secunde. Anul viitor, gama va fi completată cu două modele echipate cu baterii litiu-fier-fosfat (LFP) de 80 kWh.

Tehnologie imersivă și confort de limuzină

Interiorul modelului VLE este dominat de tehnologie. Cockpitul digital integrează MBUX Superscreen, format din trei ecrane sub o singură suprafață de sticlă: un display de 26 cm pentru șofer și două ecrane de 35,6 cm pentru sistemul central și pasagerul din față. Pasagerii din spate beneficiază de o experiență unică, MBUX Rear Space Experience, cu un ecran panoramic retractabil de 79 cm (31,3 inchi) cu rezoluție 8K, ideal pentru filme sau videoconferințe.

Confortul la rulare este asigurat de suspensia pneumatică AIRMATIC și de o punte spate viratoare care poate roti roțile cu până la 7 grade. Această caracteristică îi conferă o agilitate excepțională, cu un diametru de bracaj de doar 10,9 metri, facilitând manevrele în spații înguste. Plafonul panoramic Sky View amplifică senzația de spațiu și libertate.

Versatilitate pentru orice stil de viață

Flexibilitatea este unul dintre punctele forte ale noului VLE, care se adaptează cu ușurință diferitelor nevoi. Scaunele pot fi configurate pentru cinci până la opt pasageri, cu opțiuni individuale sau banchete. Sistemul Roll & Go permite mutarea manuală a scaunelor, în timp ce funcția „Remote Variable Rear Space” permite reconfigurarea electrică a spațiului din spate direct din aplicație sau prin MBUX, într-un adevărat „balet al scaunelor”.

„Noul model VLE marchează începutul unei noi ere pentru Mercedes-Benz. Duce la un nivel superior tot ceea ce clienții noștri cunosc și apreciază. Combinând versatilitatea unui MPV cu confortul la rulare al unei limuzine și o experiență spațială imersivă, este un autovehicul fără egal în segmentul său, cu până la opt locuri. Modelul VLE electric va cuceri clienți din întreaga lume, pentru că este la fel de divers precum ei”, a spus Thomas Klein, Head of Mercedes-Benz Vans.

Modelul este un partener ideal pentru familii, pentru pasionații de activități în aer liber, având o capacitate de tractare de 2,5 tone, dar și pentru servicii de transport exclusivist. Volumul portbagajului variază de la 795 de litri până la 4.078 de litri cu scaunele demontate.

Un design nou, definit de aerodinamică

Estetica noului VLE este complet nouă, cu o siluetă joasă și fluidă care contribuie la un coeficient aerodinamic de doar 0,25. Partea frontală este dominată de o reinterpretare a grilei mărcii, care poate include un cadru iluminat. În spate, o bandă luminoasă conturează caroseria și integrează toate funcțiile de iluminare, creând o semnătură distinctivă.

Funcționalitatea este completată de două uși glisante electrice cu opțiune HANDS-FREE Access și geamuri complet retractabile. O altă caracteristică practică este luneta cu deschidere separată, care facilitează accesul la portbagaj în spații de parcare strâmte. Clienții pot personaliza vehiculul alegând din patru linii de echipare (standard, AMG Line, AMG Line Plus, EXCLUSIVE) și multiple pachete de dotări.