Generația a treia, complet electrică, va fi disponibilă în Europa din primăvara viitoare, alături de o versiune hibridă actualizată. Ambele modele vor fi produse în Marea Britanie.

Nissan Juke revine cu un model nou care promite să atragă atenția, așa cum a făcut încă de la lansarea din 2010. Cu un design mereu diferit, Juke a reușit să se evidențieze în segmentul SUV-urilor urbane. Peste 1,5 milioane de unități au fost vândute în Europa până acum. În 2026, urmează să apară a treia generație, cu un aspect și mai curajos decât până acum.

Liniile care nu lasă pe nimeni indiferent

Noul Juke EV iese în evidență față de alte SUV-uri mici, care de obicei au forme rotunjite. Acest model aduce linii tăioase, inspirate din origami. Fiecare element al caroseriei atrage privirea, iar jantele cu design pixelat întăresc imaginea modernă.

Mânerele ușilor din spate sunt „Ascuns” în stâlpi pentru a crea iluzia unui coupe cu două uși. Chiar dacă pare complet schimbat, noul Juke folosește aceeași platformă tehnică ca Nissan Leaf, numită CMF-EV. Această alegere explică multe dintre caracteristicile modelului electric.

Nissan a prezentat doar exteriorul noului model. Interiorul și detaliile tehnice vor fi dezvăluite mai aproape de lansare. Totuși, noul Juke promite să rămână la fel de distinctiv ca până acum.

Schimbarea care va da tonul în segment

A treia generație Juke va fi complet electrică, fără variante pe benzină sau diesel. Nissan nu a publicat încă toate datele tehnice, dar, având în vedere platforma comună cu Leaf, este de așteptat ca Juke EV să aibă opțiuni similare de baterie și autonomie.

Leaf-ul european este disponibil cu două variante de baterie: una de 52 kWh și alta de 75 kWh. Autonomia estimată ajunge la 436 km cu bateria mai mică și până la 604 km cu cea mare, conform standardului WLTP. Aceste cifre oferă o idee despre ce ar putea oferi și Juke EV.

Cel mai probabil, Juke EV va avea tracțiune față, cu un singur motor electric. Leaf-ul de bază are 174 CP și 345 Nm, iar varianta mai puternică ajunge la 215 CP și 355 Nm, cu o accelerație de la 0 la 100 km/h în 7,6 secunde. Este posibil ca Juke să aibă performanțe apropiate.

Primăvara când totul se schimbă

Nissan anunță că noul Juke electric va ajunge în showroom-urile europene în primăvara anului 2027. Deocamdată, nu au fost publicate imagini cu interiorul sau informații detaliate despre dotări, dar lansarea se apropie rapid.

Două variante, o alegere dificilă

Nissan păstrează în ofertă și generația a doua a modelului Juke. Actuala versiune hibridă va primi un upgrade. Această decizie reflectă preferințele multor clienți care încă aleg variante hibride, iar trecerea direct la electric poate fi prea rapidă pentru unii.

Ambele modele, atât cel electric cât și cel hibrid, vor fi produse la fabrica Nissan din Sunderland, Marea Britanie. Acest lucru arată angajamentul companiei față de această uzină și față de piața europeană.

Cumpărătorii vor putea alege între un Juke electric nou sau o versiune hibridă modernizată, în funcție de preferințe și nevoi.

Reacții care nu pot fi ignorate

Designul noului Juke a stârnit deja discuții. Nu toată lumea va fi de acord cu stilul său, dar acesta este și scopul. Revista Motor1 a comentat: „Trăsnit” nici măcar nu începe să descrie exteriorul noului Juke, dar acesta este exact scopul.

Conceptul Hyper Punk din 2023 a inspirat multe dintre detaliile de design, iar Nissan a reușit să păstreze acest spirit și la modelul de serie. Indiferent de opinii, compania a demonstrat curaj, alegând să lanseze un model atât de diferit.

Nissan rămâne fidel filozofiei Juke: să fie mereu altfel. Rămâne de văzut dacă noul model va avea același succes ca generațiile anterioare.

Ce urmează și ce mai avem de aflat

Lansarea oficială a noului Juke electric în Europa este programată pentru primăvara anului 2027. Până atunci, rămân multe detalii de descoperit, precum interiorul, autonomia exactă și prețurile finale. Nissan mizează pe un design curajos și pe tehnologia electrică pentru a atrage noi clienți.

Rămâne de văzut cum va fi primit noul model pe piață și dacă va reuși să continue succesul de până acum. Până la lansare, mulți așteaptă cu interes mai multe informații despre acest SUV electric care promite să iasă în evidență.