Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, închis 5 ore joi pentru reparații de urgență

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi complet oprită joi, 12 martie, timp de cinci ore. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparații de urgență la suprafața carosabilă, blocând astfel una dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria.

Anunțul a fost făcut de Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, care a precizat că traficul va fi închis în intervalul orar 10:00 – 15:00. Potrivit informațiilor transmise de agenția BTA și preluate de Digi24, lucrările se vor desfășura pe banda de circulație care nu a fost încă supusă reparațiilor capitale, pentru a asigura siguranța șoferilor.

De ce este necesară închiderea podului

Decizia de a opri complet traficul vine în contextul în care secțiunea bulgară a podului, lungă de 1.057 de metri, se află într-un amplu proces de reabilitare încă din 10 iunie 2024. În prezent, se lucrează la ultima porțiune, de 320 de metri, a benzii de circulație dinspre România către Bulgaria. Din cauza traficului intens deviat, pavajul vechi de pe cealaltă bandă, cea care nu era în reparații, s-a degradat accelerat și a fost compromis, impunând o intervenție de urgență.

Finalizarea lucrărilor se apropie

Autoritățile bulgare estimează că aceasta va fi ultima reparație de urgență necesară. Conform Agenţiei pentru Infrastructură Rutieră, banda de circulație spre Bulgaria urmează să fie complet finalizată în prima săptămână a lunii aprilie. După finalizarea acesteia, tot traficul va fi deviat pe noua porțiune reabilitată, permițând începerea lucrărilor pe cealaltă bandă.

Ce rute alternative pot folosi șoferii

Pe durata restricțiilor de joi, șoferii care doresc să tranziteze frontiera între România și Bulgaria sunt sfătuiți să folosească rute ocolitoare. Autoritățile bulgare au comunicat următoarele alternative:

Drumul I-1 Sofia – Vidin și trecerea frontierei pe la Podul Vidin-Calafat.

Drumul I-7 Silistra-Şumen, de la intersecţia cu autostrada Hemus până la punctul de trecere a frontierei Silistra.

Pentru șoferii de camion, au fost puse la dispoziție parcările și spațiile de odihnă din regiunile Ruse, Veliko Târnovo, Iambol şi Haskovo, unde pot aștepta redeschiderea circulației.