În perioada 2021-2025, o perioadă suprapusă aproape integral pe mandatul de primar general al lui Nicușor Dan, Primăria Capitalei a reușit să înlocuiască 247 km de conductă primară de termoficare. Cifra este de peste trei ori mai mare decât cea înregistrată în mandatul anterior, al Gabrielei Firea, când s-au reabilitat doar 70,2 km între 2016 și 2020.

Un ritm accelerat, dar o problemă veche

Sistemul de termoficare al Bucureștiului are, două mari probleme: producția agentului termic și transportul acestuia. Producția e asigurată de patru CET-uri vechi (cea mai recentă fiind din 1987), administrate de ELCEN. Dar adevărata bătaie de cap vine de la infrastructura de transport, cu 954 de kilometri de conducte în rețeaua primară și 2.963 de kilometri în cea secundară. Neglijată decenii la rând, rețeaua principală s-a degradat masiv, ducând la avarii tot mai dese.

Hai să vedem cifrele pe ani. Ritmul de înlocuire a conductelor a crescut vizibil: 27,2 km în 2020, 27,1 km în 2021, 28,3 km în 2022, apoi un salt la 52,15 km în 2023, urmat de 73,53 km în 2024 și 66,23 km în 2025. E drept că, deși Nicușor Dan a predat mandatul pe 26 mai 2026, programul a continuat în baza contractelor deja semnate. De ce a fost ritmul atât de lent în trecut? Administrația Firea, deși avea la dispoziție o finanțare europeană pentru 212 km de conductă, nu a putut să o acceseze. Motivul a fost falimentul Radet, cauzat de neplata subvenției de către municipalitate.

Harta șantierelor din 2025

Anul trecut, cele mai mari șantiere au vizat sudul și centrul-vest al Capitalei. Pe Magistrala II Sud – Lotul 1 s-a lucrat intens: pe Obiectivul 2 (Sector 3, pe bulevardele Camil Ressu, Liviu Rebreanu, Nicolae Grigorescu și străzi adiacente) s-au schimbat 8,7 km de țeavă, iar pe Obiectivul 6 (Sector 2, zona Lacul Tei) alți 8,2 km. În nord-vest, lucrările pe Magistrala II-III Grozăvești – Lotul 2 au acoperit zona Regie, Splaiul Independenței, Calea Plevnei și Știrbei Vodă (Obiectivul 7 – 4,48 km), zona Floreasca-Dorobanți (Obiectivul 8 – 1,2 km) și legăturile de pe Calea Griviței și Giulești (Obiectivul 11 – 1,4 km). Alte șantiere importante au fost deschise pe Magistrala V Grozăvești (zona Cotroceni, Drumul Taberei, 13 Septembrie) și pe Magistrala Progresu-Berceni (Sector 4, Șoseaua Giurgiului și cartierele Berceni și Giurgiului).

Ce urmează în 2026

Pentru 2026, Direcția de Investiții a primăriei are în plan atât finalizarea lucrărilor deja începute, cât și demararea unora noi. Cel mai sensibil din punct de vedere logistic este Obiectivul 9 din Lotul 2, care vizează un traseu de 4,25 km în zona Gării de Nord, pe artere precum Șoseaua Nicolae Titulescu și Bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Aceste lucrări vor genera, fără îndoială, perturbări semnificative de trafic în Sectorul 1. Iar în Sectorul 4 vor începe lucrările pe alte trei obiective din Magistrala Progresu-Berceni, acoperind un traseu de aproximativ 15 km. În paralel, Compania Municipală Termoenergetica (CMTEB) și-a propus să mențină ritmul din 2025, țintind înlocuirea a 16-20 km de rețea primară și 50-55 km de rețea secundară.

O rețea încă îmbătrânită

Imaginea de ansamblu rămâne îngrijorătoare.

Dincolo de accelerarea ritmului de înlocuire, datele CMTEB arată că aproximativ 65% din lungimea totală a rețelei primare are o vechime de peste 25 de ani. În cazul rețelei secundare, proporția este de circa 50%. V-ați gândit vreodată cum arată o țeavă îngropată în anii ’70? Rețeaua a fost construită etapizat și, fără investiții serioase, a ajuns la un grad avansat de uzură.

Și asta se vede direct în pierderi. Datele privind debitul de adaos (cantitatea de apă necesară pentru a compensa pierderile) arată o problemă persistentă. În 2021, se pierdeau 2.038 de tone pe oră. Cifra a scăzut la 1.802 t/h în 2023, dar a urcat din nou la 1.998 t/h în 2024, pentru ca în 2025 să ajungă la 1.868 t/h. Chiar și așa, reducerea din 2025 față de 2021 este de doar 8%, un progres limitat. Datele sugerează că lucrările de până acum nu au vizat încă în mod decisiv segmentele de rețea care generează cele mai mari pierderi.