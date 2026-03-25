Tensiuni majore în jurul centralei nucleare iraniene de la Bushehr. Un proiectil a lovit zona din apropierea unui reactor aflat în funcțiune, determinând compania rusă Rosatom să vorbească despre „cel mai sumbru scenariu posibil” și să demareze evacuarea personalului.

Atac lângă un reactor funcțional

Directorul general al Rosatom, Aleksei Lihacev, a confirmat că lovitura a avut loc în jurul orei 18:00 GMT. Proiectilul a căzut într-o zonă din apropierea unui reactor nuclear aflat în funcţiune. Din fericire, incidentul nu a făcut victime.

Evacuarea specialiștilor ruși

Iar reacția nu a întârziat. Rosatom a anunțat că, până la stabilizarea situaţiei, își reduce temporar la minimum personalul de la Bushehr. A început deja a treia fază de evacuare, în cadrul căreia un grup de angajaţi a plecat miercuri dimineaţa pe şosea spre frontiera Iranului cu Armenia. Alte două grupuri le vor urma în curând, a precizat Lihacev. La începutul lunii martie, la situl respectiv (singura centrală atomică din Iran) erau detaşaţi circa 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 aveau statut permanent.

Nu este primul incident

Dar v-ați întrebat de ce evacuarea era deja în a treia fază? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. Acesta nu este primul incident de acest fel. După o primă lovitură asupra centralei, în 18 martie, Rosatom anunţase deja că intenţionează să îşi evacueze aproape toţi angajaţii de la Bushehr. Pe bune, situația era tensionată de ceva vreme.

AIEA, informată de Teheran

Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) a comunicat marţi că a fost informată despre incidentul de la Bushehr chiar de către autoritățile din Iran.

Monitorizarea este în curs.

Centrala de la Bushehr este un punct strategic important pentru Iran, fiind singura de acest fel din țară. Reactoarele de acolo folosesc combustibil nuclear rusesc, iar orice retragere a personalului Rosatom ridică semne serioase de întrebare privind operarea sa în condiții de siguranță.