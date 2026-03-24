Primarul Sectorului 1, George Tuță, a demarat un program de relansare a piețelor agroalimentare, subliniind importanța socială a acestora, dincolo de orice calcul economic. Edilul avertizează ferm că serviciul piețelor nu trebuie privatizat, considerându-l un serviciu public esențial care nu trebuie să urmărească profitul imediat. Asta da abordare directă.

Viitorul piețelor, o cursă contra cronometru

Fără o intervenție rapidă și bine gândită, piețele tradiționale riscă să dispară. Primarul George Tuță consideră că momentul pentru a acționa este acum, altfel riscăm să pierdem definitiv legătura dintre producătorii locali și locuitorii din mediul urban. „Ce pot să vă confirm este că are prezent (piața agroalimentară – n.r.), însă dacă nu ne trezim astăzi, cu siguranță nu va avea viitor demersul acesta de a avea piețe agroalimentare, de a încuraja producători să se întâlnească cu cetățenii din marile metropole, din zona urbană. Pentru a avea piață trebuie să ai oameni care produc produse cât mai diverse, care transformă din materia primă în tot felul de produse agroalimentare, în preparate pe care cetățenii să le cumpere și să se bucure de ele. Asta ține foarte mult de administrație„, a declarat Tuță.

Profit social, nu economic

Logica primarului este simplă. Dacă administrația caută să obțină profit din administrarea piețelor, costurile se vor reflecta direct în prețul de la tarabă. Cum vine asta, mai exact? Un producător forțat să plătească o chirie mare va scumpi produsele, iar clientul final va alege, inevitabil, varianta mai ieftină din supermarket. Iar soluția, în viziunea sa, este clară. „Dacă strategia noastră este să eficientizăm utilizarea banilor publici în a recupera toate costurile generate de o piață, costul acela va fi regăsit în prețul la tarabă. Pentru ca un producător să își permită să plătească un cost de tarabă foarte mare, el va ridica prețul la produse și automat consumatorii vor alege varianta mai ieftină din supermarketuri. De aceea eu cred că serviciul acesta al piețelor nu trebuie sub nicio formă externalizat. E un serviciu public care nu trebuie să caute profit, profit economic, dar trebuie să caute un profit social. Administrația are obligația de a încuraja în primul rând prin investiții în infrastructura de piețe și în al doilea rând prin programe menite să atragă producătorii către către populație, către cetățeni„, a explicat edilul.

Mai mult decât o simplă tranzacție

Dar dincolo de cifre, miza este alta.

V-ați gândit vreodată că o simplă vizită la piață este, de fapt, un act social? George Tuță susține că piețele au viitor tocmai pentru că oamenii își doresc această interacțiune directă, acest dialog care depășește schimbul de bani pe produse. Este o experiență ce amintește de târgurile de altădată. „Piața nu înseamnă doar o tranzacție financiară, pe niște bancnote să primești niște produse. Este o experiență, este un dialog pe care îl are cetățeanul cu producătorul. Este o socializare importantă, tradițională. Țin minte din copilăria mea, când era târgul din satul bunicilor unde am copilărit, te îmbrăcai în cele mai frumoase haine să mergi la târg pentru că te mai întâlneai și cu alți prieteni și cu alte rude și atunci era și momentul de socializare. Sunt studii enorm de multe care spun că indiferent de statutul social sau de situația financiară, cel mai important lucru rămân, generație de generație, relațiile sociale„, a punctat primarul Sectorului 1.

Arta negocierii, o formă de comunicare

Și chiar și banala târguială are un rol bine definit în acest ecosistem social. E drept că, la prima vedere, pare doar o negociere financiară, însă în spatele ei se ascunde o recunoaștere a muncii producătorului. Când cumperi din piață (indiferent de preț), nu plătești doar niște legume, ci efortul și dedicarea unor oameni. „Este tot o funcție de comunicare. În spatele negocierii financiare este de fapt o interacțiune mult mai complexă pentru că eu consideră că atunci când mergi la piață nu plătești o serie de facturi, ci plătești munca și efortul și dedicarea unor oameni care fac tot ce pot ei pentru a avea produse cât mai bune, cât mai frumoase, pe care clienții să le cumpere”, a concluzionat George Tuță.