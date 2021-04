Acțiunile asiatice sunt mixte, investitorii sunt descurajați să cumpere acțiuni înaintea întălnirii Rezervei Federale a SUA

Acțiunile asiatice au fost mixte miercuri, deoarece evaluările deja ridicate i-au descurajat pe investitori să cumpere acțiuni înaintea unei reuniuni a Rezervei Federale a SUA.

Cel mai larg indice MSCI de acțiuni Asia-Pacific în afara Japoniei a scăzut cu 0,23%. Acțiunile australiene au crescut cu 0,55%, dar acțiunile din China au scăzut cu 0,44%. Acțiunile din Tokyo au crescut cu 0,16% mai mult.

S&P 500 e-mini futures pe acțiuni a crescut cu 0,09%.

Se așteaptă că președintele Fed, Jerome Powell, va reafirma că politica monetară ușoară va rămâne în vigoare pentru o perioadă prelungită și va respinge orice sugestie de reducere a achizițiilor de obligațiuni.

Președintele SUA, Joe Biden, va aborda, de asemenea, o sesiune comună a Congresului, unde ar putea face comentarii suplimentare despre infrastructură și stimularea cheltuielilor.

Aceste evoluții ar fi în mod normal pozitive pentru acțiuni, dar analiștii spun că atât de mult optimism economic este deja cotat pe piața de capital, încât este dificil să cumpărați acțiuni mai departe de nivelurile actuale.

„Ne așteptăm ca tonul Fed asupra economiei să fie mai pozitiv decât la reuniunea FOMC din martie, reflectând preluarea în curs a datelor, dar nu ne așteptăm la un nou semnal substanțial cu privire la reducerea conului”, au scris analiștii de la TD Securities într-o nota de cercetare.

„Deși nu ne așteptăm la o acțiune prea mare a prețurilor din cauza deciziei Fed, observațiile lui Biden ar putea continua să sugereze mai multe oferte de intrare, care să înrăutățească curba (randamentul trezoreriei).”

Media industrială Dow Jones a crescut cu 0,01%, dar S&P 500 a pierdut 0,02%, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 0,34%, deoarece investitorii au digerat un câștig mixt de la Tesla Inc, 3M Co, Microsoft Corp și Google-parent Alphabet peste noapte.

Unii investitori au fost, de asemenea, reticenți să se deplaseze înainte de câștigurile de la greii Apple Inc, Facebook Inc și Amazon.com Inc, care urmează să ajungă la sfârșitul acestei săptămâni.

O economie din SUA îmbunătățită, ratele crescute de vaccinare împotriva coronavirusului și așteptările pentru cheltuieli fiscale mari determină mai mulți investitori să se întrebe când Fed va începe să încetinească achizițiile sale de obligațiuni și cât de mult vor tolera factorii de decizie politici în materie de inflație.

Ratele de rentabilitate ale valorilor mobiliare protejate împotriva inflației la 10 ani, o măsură a inflației anuale preconizate pentru următorul deceniu, au crescut la 2,41%, cea mai mare din 2013.

Randamentele la Trezoreria de referință la 10 ani s-au situat la 1,6217%, aproape de maximul de o săptămână.

Dolarul a crescut ușor față de yen și lira sterlină, dar se așteaptă ca tranzacționarea să fie redusă până când Powell vorbește după întâlnirea Fed.

Dolarul australian a fost scăzut după date dezamăgitoare privind prețurile de consum.

Pe piața criptomonedelor, Ether s-a ridicat la un nivel istoric de peste 2.700 de dolari, după ce Bloomberg a raportat că Banca Europeană de Investiții intenționează să vândă o obligațiune digitală pe doi ani în valoare de 100 de milioane de euro (120,80 milioane de dolari) pe rețeaua blockchain ethereum.

Criptomoneda rivală Bitcoin a crescut până la 55.618 USD.

În materii prime, contractele futures pe brut Brent au scăzut cu 0,09%, până la 66,36 dolari pe baril, în timp ce brutul britanic West Texas Intermediate a pierdut 0,05% până la 62,91 dolari pe baril din cauza îngrijorărilor legate de cererea de energie.

Cuprul de referință și-a continuat aprobarea față de un record de peste 10.000 USD pe tonă. Metalul este utilizat atât de mult în industria prelucrătoare de pe glob, încât este considerat un barometru al sănătății economice.

Cu toate acestea, aurul, care este adesea văzut ca o acoperire împotriva inflației, a scăzut cu 0,49%, până la 1.768,00 dolari, în comerțul prudent înainte de întâlnirea Fed.