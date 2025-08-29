Primele ore ale ședinței de vineri de la Bursa de Valori București (BVB) au adus o evoluție negativă pe toți indicii importanți, în timp ce valoarea schimburilor depășea 23,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,6 milioane de euro.

Bursa din București, în scădere după doar două ore! Tranzacții de peste 23 de milioane de lei

Indicele de referință BET, care reflectă mișcările celor mai tranzacționate 20 de companii listate, a coborât cu 0,16%. Un recul aproape identic a fost consemnat și de BET-Plus, care urmărește performanța celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB.

În același timp, indicele extins BET-XT, ce include 25 de titluri blue-chip, a pierdut 0,20%, iar BET-BK, reper utilizat de fondurile de investiții, a scăzut cu 0,21%.

Evoluții mixte în sectorul energetic și pe piața AeRO

Și alte sectoare au urmat tendința de scădere. BET-FI, indicele dedicat societăților de investiții financiare, s-a depreciat cu 0,15%, în timp ce BET-NG, ce urmărește companiile din energie și utilități, a marcat un minus de 0,30%.

Pe segmentul AeRO, unde sunt incluse 20 de companii reprezentative pentru piața alternativă, scăderea a fost mai accentuată, de 0,35%. Aceste date confirmă presiunea resimțită pe întreg spectrul bursier încă de la începutul ședinței.

Cele mai mari câștiguri și pierderi ale dimineții

Conform informațiilor oficiale BVB, printre acțiunile cu cele mai bune evoluții s-au aflat Electrica, care a urcat cu 3,75%, urmată de Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (+3,57%) și Prefab (+3,52%).

La polul opus, cele mai mari corecții negative le-au înregistrat titlurile Green Tech International, cu o scădere de 7,39%, Carbochim, care a pierdut 6,17%, și Condmag, în declin cu 6,06%.