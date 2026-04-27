UiPath (PATH), prima companie pornită din România și listată pe bursa din New York, a împlinit cinci ani de la debutul pe Wall Street. Pe 21 aprilie 2021, acțiunile sale deschideau la 56 de dolari, ducând evaluarea companiei la o sumă colosală de 36 de miliarde de dolari. Astăzi, lucrurile stau complet diferit: deși veniturile aproape s-au triplat, acțiunea valorează cu 75% mai puțin.

Un debut istoric pentru România

Listarea UiPath a fost un moment de referință. Compania fondată de Daniel Dines a atras în oferta publică inițială (IPO) nu mai puțin de 1,34 miliarde de dolari, marcând al treilea cel mai mare IPO din istoria software-ului american. În prima zi de tranzacționare, acțiunile au explodat, înregistrând o creștere de 23% față de prețul de listare de 56 de dolari. Iar capitalizarea a atins un vârf de 36 de miliarde de dolari, o performanță fără precedent pentru o afacere cu origini românești.

Paradoxul cifrelor de astăzi

Cinci ani mai târziu, tabloul financiar arată, la prima vedere, mult mai bine. Veniturile anuale au crescut exponențial, ajungând la 1,61 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, adică de aproape trei ori mai mult față de momentul listării. Mai mult, compania a atins în premieră profitabilitatea reală, un prag pe care mulți giganți tech se chinuie ani la rând să îl depășească.

Numai că piața bursieră pare să ignore complet aceste performanțe.

În ciuda succesului operațional, acțiunea UiPath s-a prăbușit cu 75% față de prețul din 2021. Capitalizarea bursieră a companiei a coborât dramatic, de la 36 de miliarde la doar 5,3 miliarde de dolari. Cum se explică, pe bune, o asemenea discrepanță?

Viteza, nu destinația, contează pentru investitori

Explicația stă, se pare, în așteptările investitorilor de pe Wall Street. E drept că UiPath crește, dar nu mai crește la fel de repede. Unul dintre argumentele principale este decelerarea ritmului de creștere: de la un avans anual de 81% înregistrat la momentul listării, compania a ajuns astăzi la o creștere de 13%.

Această încetinire, deși normală pentru o companie care se maturizează, a fost suficientă pentru a o transforma, în ochii pieței, dintr-o companie de tip „high growth” (cu creștere accelerată) într-una matură. Iar pentru investitorii specializați în tehnologie, care vânează profituri rapide din creșteri explozive, acest nou profil este, clar mult mai puțin atractiv.

Întrebarea pe care nimeni din AI nu vrea să o audă

Dincolo de cifre și de fluctuațiile de pe bursă, Daniel Dines, fondatorul UiPath, ridică o problemă fundamentală pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale. O întrebare pe care, probabil, mulți o evită.

Într-un moment în care modelele AI devin din ce în ce mai complexe, Dines atrage atenția asupra unei ironii practice: „De ce cel mai avansat AI din lume rezolvă matematică olimpică, dar nu poate citi o factură?”. Această provocare subliniază decalajul dintre capacitățile teoretice, spectaculoase, ale inteligenței artificiale și aplicabilitatea ei în sarcini banale, dar esențiale pentru automatizarea proceselor de business, exact zona în care activează UiPath.