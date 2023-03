Bugetul 2023: ce înseamnă acesta pentru banii dumneavoastră

Reducerile suplimentare de impozit pe pensie pentru persoanele cu venituri mari, mai multe servicii gratuite de îngrijire a copiilor pentru părinții care muncesc și un ajutor general pentru facturile la energie sunt în fruntea listei de măsuri ale cancelarului pentru consumatori, gospodari și economiști.

Alocațiile de pensie pentru persoanele cu venituri mai mari vor crește într-un efort de a descuraja pensionarea anticipată. Plafonul de 40.000 de lire sterline pentru contribuțiile anuale la pensie scutite de impozit – înghețat timp de nouă ani – va crește la 60.000 de lire sterline.

Alocația de 1,073 milioane de lire sterline scutită de impozit pe viață pentru fondurile de pensii va fi eliminată. Cancelarul a mers mai departe decât scurgerile prebugetare care au sugerat că ar putea crește limita la 1.8mn de lire sterline. El a spus: „Nimeni nu ar trebui să fie scos din câmpul muncii din motive fiscale”.

Îngrijirea gratuită a copiilor pentru părinții care lucrează în Anglia este extinsă de la trei și patru ani la copiii cu vârste cuprinse între nouă luni și a treia lor aniversare. Disponibil până la 30 ore pe săptămână, va fi implementat în etape până în septembrie 2025.

Familiile care beneficiază de creditul universal vor primi sprijin pentru îngrijirea copiilor în avans, în loc să fie nevoite să îl solicite mai târziu, și vor vedea o creștere a limitei lunare de 646 de lire sterline pe copil la 951 de lire sterline pentru un copil și la 1.632 de lire sterline pentru doi copii.

De asemenea, guvernul va crește finanțarea pe care grădinițele o primesc pentru orele gratuite, răspunzând preocupărilor furnizorilor, care au insistat că banii pe care îi primesc pe oră nu acoperă costurile. Între timp, îngrijirea după orele de program pentru copiii de vârstă școlară va fi extinsă.

În ceea ce privește energia, garanția de preț care limitează facturile anuale tipice de energie pentru gospodării la 2 500 de lire sterline va fi prelungită cu încă trei luni până la sfârșitul lunii iunie – în valoare totală de 160 de lire sterline pentru o gospodărie tipică.

Astfel, gospodăriile nu vor simți întreaga forță a plafonului de preț Ofgem – care este de 3.280 de lire sterline – pentru aceste trei luni. Trezoreria spune că se așteaptă ca prețurile mai mici ale gazelor naturale cu ridicata să se reflecte în facturile de energie mai mici ale gospodăriilor începând cu luna iulie, când datele Cornwall Insight sugerează că plafonul de preț al Ofgem va scădea la o valoare estimată de 2.100 de lire sterline pe an pentru o gospodărie tipică.

De asemenea, prima de energie pentru contoarele cu plată anticipată va fi eliminată din iulie, economisind 4 milioane de familii mai sărace 45 de lire sterline pe an. Taxele vor fi comparabile cu cele de energie cu debit direct, spune guvernul.

Cu toate acestea, în condițiile în care creșterile inflației depășesc creșterile salariale, impactul impozitelor pe venit va crește în termeni reali. Pragurile nu sunt ridicate, astfel încât mai multe persoane vor plăti impozit pe venit la ratele de bază și la ratele superioare decât înainte, deoarece acestea sunt înghețate până în 2028.

După cum s-a anunțat anterior, alocația anuală scutită de impozit pe câștigurile de capital se va înjumătăți la 6.000 de lire sterline din aprilie și la 3.000 de lire sterline în 2024, când cei care sunt supuși CGT vor plăti cu până la 2.604 lire sterline mai mult decât în anul fiscal curent.

Alocația pentru dividende va scădea și ea de la 2.000 de lire sterline la 1.000 de lire sterline în noul an fiscal, apoi la 500 de lire sterline din aprilie 2024, ajungând astfel la o zecime din alocația de 5.000 de lire sterline de când a fost introdusă în 2016.

Taxa pe alcool va fi afectată de o serie de modificări anunțate în buget. Pentru a ajuta pub-urile, cancelarul a mărit scutirea pentru bere la halbă, ceea ce înseamnă că taxele pentru berea și cidrul la halbă vor fi cu până la 11p mai mici decât taxele pentru produse similare din supermarketuri. Acest lucru se va aplica, de asemenea, pub-urilor din Irlanda de Nord, datorită cadrului Windsor.

Cancelarul a confirmat, de asemenea, că începând din august, taxa pe alcool va fi majorată în funcție de inflație, punând capăt unei înghețări de ani de zile a acestei taxe. Din august, guvernul va introduce, de asemenea, mult așteptatul nou sistem de impozitare a alcoolului, care va percepe taxa pe alcool în funcție de tăria băuturilor în general, crescând taxele pentru vinurile roșii și cidrele mai puternice. Taxa pe tutun va fi, de asemenea, majorată.

Taxa pe combustibil va fi înghețată pentru încă un an, cancelarul prelungind o reducere de 5p pe litru introdusă anul trecut în urma creșterii prețurilor după invazia Rusiei în Ucraina.

Cancelarul renunță la o creștere planificată în cadrul „escalatorului” taxei pe carburanți, care era destinat să crească taxa în fiecare an, dar a fost înghețat în fiecare an de la 2011. Trezoreria estimează că măsurile vor economisi automobilistul mediu 100 de lire sterline într-un an. Taxa pe combustibil este de 52,95 pence pe litru.

Promovarea schemelor de evitare a impozitelor pentru contractori, liber profesioniști și lucrători temporari va deveni o infracțiune potențială, conform propunerilor prezentate în buget.

Guvernul a declarat că acest lucru ar ajuta până la 2,4 milioane de contractori care ar putea fi involuntar implicați în evaziune fiscală prin intermediul agențiilor în care au încredere să se ocupe de afacerile lor fiscale, pentru ca mai târziu să se confrunte cu mii de lire sterline în facturi fiscale și penalități viitoare neașteptate.

National Savings & Investments, banca de economii susținută de guvern, a fost rugată să aibă ca obiectiv emiterea de obligațiuni de primă și de economii în valoare de 7,5 miliarde de lire sterline în 2023-24, în timp ce Trezoreria încearcă să își lărgească sursele de finanțare.

