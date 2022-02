Câciu: Încasările în ianuarie 2022, mai mari cu 31% faţă de ianuarie 2021

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat, la ședința de Guvern, că în prima lună a acestui an încasările la bugetul de stat sunt mai mari cu 31% faţă de luna ianuarie 2021, „un plus în sumă netă de 7 miliarde de lei”.

În acest sens, Adrian Câciu a prezentat situaţia, în şedinţa de guvern, despre datele lunii ianuarie privind colectarea la bugetul de stat, solicitate de prim-ministrul Nicolae Ciucă în acest sens.

Astfel, „Lucrăm exact cum am stabilit, managementul colectării veniturilor şi managementul cheltuielilor este un pic diferit, drept pentru care în luna ianuarie avem încasări mai mari cu 31% faţă de luna ianuarie 2021, un plus în sumă netă de 7 miliarde de lei. Dincolo de elementele de colectare care să fie făcute în mod, cum să vă spun, curat, dacă vreţi şi fără a afecta mediul economic deja afectat, adică a colecta în mod raţional şi rezonabil ceea ce este de colectat pentru statul român, pe bugetul de stat avem plus de 45%. Aşteptăm acum, evident, nu putem să anunţăm dacă am închis luna pe excedent. Acesta este orizontul pe care îl avem. Aşteptăm şi celelalte venituri, dar pe venituri fiscale suntem cu 31%, pe bugetul de stat efectiv cu 45%, avem încasări suplimentare şi la bugetele de asigurări. Iată că mediul economic, atâta timp cât avem aceste discuţii, înţelege situaţia prin care trece România şi înţelege şi faptul că guvernul se preocupă de a întoarce prin programe şi prin stimuli economici o parte către mediul economic”, a declarat Adrian Câciu.

În plus, ministrul a subliniat că „se simte” conformarea voluntară.

În opinia sa, „Deja se simte această conformare voluntară, în sensul în care încasările încep să vină şi din zona în care până acum nu aveam oarecum o conectare recurentă. Pot să vă spun că în ceea ce priveşte rambursările de TVA suntem la zi, deci chiar dacă avem perspectiva unui uşor excedent pe luna ianuarie, să spun aşa, facturile sunt plătite la zi. Şi, referitor la alte aspecte, da, dividendele şi încasările din dividende încep să se simtă. Am mai spus-o, am reuşit să încasăm şi dividendele CEC, dar şi alte companii, iar şi redevenţele au crescut, încasările din redevenţe, încasările din taxa pe gaze, din OG 7 pe 2013. Lucrurile intră într-o situaţie sau într-o perspectivă, din punctul meu de vedere, de colectare structurală. Evident, la acestea se adaugă şi componentele la care am început să lucrăm pentru factura business to business, care o să intre în vigoare de la 31 martie şi pentru radarul mărfurilor (…), unde suntem pregătiţi, cred că săptămâna viitoare, să venim cu ordonanţa de urgenţă pentru colaborare interinstituţională”, a completat Câciu, potrivit Agerpres.

Despre acestea, premierul Nicolae Ciucă a apreciat că informaţiile transmise de la Finanţe sunt bune, dar a cerut un entuziasm moderat.

Aşadar, „Veştile sunt bune. Nu vreau să ne entuziasmăm foarte tare. Să ştiţi că, aşa cum spuneam în întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanţii oamenilor de afaceri, şi, de altfel, cu toţi cei cu care am stat de vorbă, s-au arătat foarte interesaţi şi chiar au susţinut demersul pe care noi l-am demarat deja în ceea ce priveşte introducerea e-facturării, a radarului mărfurilor şi a scannerelor la intrarea în ţară. Am discutat şi vom continua să ne coordonăm şi aştept acea ordonanţă de urgenţă prin care să reglementăm întreg procesul. Ştiu că există coordonare între dumneavoastră, Ministerul Digitalizării şi Ministerului Transporturilor, căci este nevoie de o platformă interministerială pentru a ne putea atinge acest obiectiv. Obiectivul nostru este acela de a combate evaziunea fiscală şi a colecta cât mai mult la bugetul de stat, pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele din programul de guvernare”, a subliniat şeful Executivului.