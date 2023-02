Șase cifre care arată de ce Credit Suisse are o marjă de manevră redusă

A trecut un an de când Axel Lehmann a preluat funcția de președinte al Credit Suisse, predispus la accidente, și aproximativ jumătate din acest timp de când Ulrich Körner a devenit director executiv. Dar aceștia nu au reușit încă să pună capăt problemelor de la a doua cea mai mare bancă din Elveția, cauzate de o succesiune de scandaluri istorice și de riscuri prost gestionate – de la explozia biroului familial Archegos la afacerea de finanțare a lanțului de aprovizionare Greensill.

Oricine a sperat pentru semne de ridicare în anunțul rezultatelor anuale ale Credit Suisse de săptămâna trecută se va fi străduit să le distingă. Multe dintre punctele de date au fost slabe. Șase au fost de-a dreptul oribile, sau cel puțin potențial astfel.

Primul, și cel mai evident, a fost răspunsul prețului acțiunilor la rezultatele pe care CS le-a poziționat cu curaj ca arătând „progrese puternice” care erau „în conformitate cu orientările”. Investitorii au văzut prin aceasta, trimițând acțiunile să se prăbușească cu 15% joi la mai puțin de 3 franci elvețieni pe acțiune – atingând un minim record și scăzând cu două treimi într-un an. În 10 ani, acțiunile CS au pierdut aproape 90% din valoarea lor.

A doua cifră oribilă se referă la o scădere similară a încrederii clienților. Deși performanța principală a CS pentru al patrulea trimestru a fost într-adevăr în mare parte în conformitate cu așteptările, unele cifre de bază nu au fost. Într-un moment în care CS a fost foarte vocal în legătură cu planul său de a se reorienta de la banca de investiții la gestionarea averii, nu a fost deloc liniștitor să auzim că activitatea de gestionare a averii a pierdut 93 de miliarde de franci elvețieni, sau 15% din activele sale gestionate, în doar trei luni. CS sugerase anterior că ieșirile de active s-au stabilizat după un exod panicat de bani în octombrie, în urma zvonurilor din rețelele de socializare despre sănătatea financiară a băncii. Deși ritmul ieșirilor a încetinit după octombrie, retragerile au continuat în noiembrie și decembrie și, probabil, în noul an.

Printre cele mai atent urmărite statistici pentru orice bancă – în special una care înregistrează pierderi persistente – se numără cele referitoare la soliditatea capitalului. CS știa că menținerea unei rate puternice a capitalului de bază de nivel 1 (CET1) era crucială pentru încrederea investitorilor de capital și de datorie deopotrivă. Păstrarea unui rating de credit de tip investițional este vitală pentru o mare bancă globală, iar Standard & Poor’s evaluează datoria Credit Suisse cu doar o treaptă mai sus de statutul de junk. Din fericire, CS a depășit așteptările analiștilor cu o cifră CET1 de 14,1%, susținută de majorarea de capital de 4 miliarde de franci elvețieni din noiembrie. Cu toate acestea, rata de capital – care a scăzut de la 14,4% cu un an mai devreme – are potențialul de a fi o a treia cifră neplăcută, mai ales dacă pierderile prognozate pentru acest an nu sunt compensate de reducerea capitalului de reglementare pe care banca o așteaptă ca recunoaștere a operațiunilor sale cu risc redus.

Pierderile de credit, deocamdată, par a fi un punct de date rare pentru a se bucura în conturile CS – a existat o sumă mizeră de 16 milioane de franci elvețieni de provizioane pentru anul în curs – dar, din nou, ele ascund unele neplăceri. În primul rând, numărul principal nu a inclus o sumă suplimentară de 155 de milioane de franci elvețieni din afacerea Archegos (o expunere de credit ratată care a costat acum banca mai mult de 5 miliarde de franci elvețieni în total). Chiar dacă alte eșecuri istorice ar trebui să fie minimizate de o revizuire recentă a riscurilor, iar expunerile la credite de bază din Elveția sunt renumite pentru riscul scăzut, pierderile din credite merg doar într-o singură direcție, având în vedere starea actuală a economiei globale.

Punctul de date neplăcut numărul cinci este suma de 210 milioane de franci elvețieni pe care CS o plătește fostului său director neexecutiv, devenit marea speranță albă pentru renașterea băncilor de investiții, Michael Klein. Într-o întorsătură bizară a evenimentelor, Klein – un prodigios dealmaker cu o listă de relații cu clienți corporativi blue-chip și investitori cu bani mari – și-a vândut propriul butic către CS. El va conduce acum banca de investiții resuscitată Credit Suisse First Boston. Raționamentul din spatele evaluării de 175 de milioane de franci elvețieni (sau 210 milioane de franci elvețieni, inclusiv dobânda preconizată pentru un bilet convertibil de 100 de milioane de franci elvețieni) nu este clar. În ciuda asigurărilor repetate din partea CS conform cărora conflictele de interese au fost „gestionate”, afacerea pare îngrozitoare – un membru al consiliului de administrație a primit conducerea și o parte din proprietatea băncii de investiții a grupului și a obținut o sumă de 75 de milioane de franci elvețieni în numerar în urma tranzacției.

Apropo, banca de investiții care înregistrează pierderi a suferit o scădere de aproape 60% a veniturilor în trimestrul respectiv, inclusiv o scădere de 84% în vânzările și tranzacțiile cu venit fix și o prăbușire de 96% în domeniul acțiunilor: chiar dacă în mod deliberat vă de-emfatizați banca de investiții, acesta este un al șaselea punct de date destul de îngrozitor.

Sursa – www.ft.com