Performanța energetică a clădirilor și certificatul energetic

Vom vedea în continuare ce este performanța energetică a clădirilor, ce reprezintă un certificat energetic.

Legea nr. 372 din 2005 (modificată și completată) privind performanța energetică a clădirilor definește performanța energetică drept energia calculată conform unei metodologiei specifice pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal:

încălzirea;

prepararea apei calde menajere;

răcirea;

ventilarea;

Certificat energetic

Certificatul energetic este acel document care ne arată care este performanța energetică a acelei clădiri sau unități de clădire (parte a imobilului ce se poate utiliza separat, un apartament dintr-un bloc, de exemplu).

Puteți vedea în site-ul www.certificat-energetic24h.eu de ce acte ale imobilului au nevoie auditorii energetici pentru a elibera un certificat energetic.

Dacă vreți să vindeți sau să închiriați un imobil sau un apartament, de exemplu, aveți nevoie de acest act chiar din momentul în care dați anunțul de vânzare sau închiriere.

Legea 372 din 2005, modificată și completată spune că în scopul informării potențialilor cumpărători sau chiriași, cel care dă anunțul va preciza în anunțurile de vânzare sau închiriere informații din certificat cu privire la indicatorii de performanță energetică:

clasa energetică;

consumul total specific de energie primară;

indicele de emisii echivalent CO 2 ;

; consum total specific de energie din surse regenerabile.

Acest act poate fi întocmit doar de către specialiști atestați de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, numiți auditori energetici pentru clădiri, iar valabilitatea lui este de 10 ani din momentul emiterii, cu condiția ca în acest termen să nu se efectueze lucrări de renovare majoră care să modifice consumurile energetice.

Clase energetice

Imobilele sau unitățile de clădire supuse certificării sunt încadrate în 7 clase energetice, de la A (cele mai performante) până la G (cele cu performanța energetică cea mai slabă).

Astfel, cele cu un consum energetic sub 125 kWh/m2/an sunt încadrate în clasa A, iar cele cu peste 820 kWh/m2/an în clasa G.

Puteți vedea mai multe detalii despre certificatul energetic și pe Wikipedia.