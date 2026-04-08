Conflictul din Iran amenință să scumpească vacanțele românilor din această vară. O eventuală creștere a costurilor cu petrolul ar putea duce la majorarea prețurilor biletelor de avion și, implicit, la pachete turistice mai scumpe, fie că vorbim de călătorii individuale sau de cele organizate de turoperatori.

Petrolul, factorul cheie

Situaţia petrolului din Orient este încă sub semnul întrebării. O prelungire a blocării strâmtorii Ormuz va duce inevitabil la o creştere în întreaga industrie de turism, pornind de la majorarea preţurilor la biletele de avion, ceea ce va crea un efect de domino în toată piaţa. Până la urmă, cum stau lucrurile? E destul de simplu.

„Evoluţia preţului petrolului are impact direct în costurile de transport, presiunea asupra tarifelor va deveni inevitabilă în întreaga industrie“.

Cadrul legal permite scumpiri

Poate nu știați, dar legea le permite turoperatorilor să crească preţurile chiar și după încheierea contractului. Numai că aceste ajustări pot fi făcute doar dacă sunt generate de factori obiectivi, cum ar fi creşterea costurilor de transport (cauzată de prețul carburantului), modificări de taxe sau fluctuaţii semnificative ale cursului valutar. Deci, nu oricum și nu oricând.

Reacția marilor agenții

Iar agențiile de turism monitorizează atent situația, deși momentan lucrurile sunt incerte. Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela 45, a confirmat că se menține un dialog constant cu partenerii. „Urmărim îndeaproape evoluţia costurilor din industrie şi menţinem un dialog constant şi constructiv cu partenerii noştri aerieni. Au existat ajustări de preţ din partea companiilor, însă acestea se încadrează în mecanisme contractuale clare, stabilite şi previzibile”, a declarat aceasta.

În schimb, alți jucători din piață au introdus deja soluții pentru a-i proteja pe clienți.

Christian Tour, unul dintre cei mai mari turoperatori locali, a introdus un serviciu opţional numit Cost Protect. Acesta este, un mecanism de protecţie a preţului, similar cu o asigurare storno, dar aplicat riscului de creştere a costurilor legate de inflaţie, scumpirea petrolului sau majorarea taxelor locale și aeroportuare incluse în pachetul de vacanță.