Continental Fast Line, creștere de 30% în 2023 pentru transport de persoane

Continental Fast Line, compania desemnată ”cel mai bun transportator de persoane la nivel național”, a înregistrat, în 2023, o creștere de 30% a serviciilor oferite, prin dezvoltarea unor noi linii de business.

Fondată în Mioveni, în 2004, Continental Fast Line deține o flotă modernă de autovehicule, autocare și microbuze de ultimă generație, cu care asigură transport personal în regim regulat, regulat special și ocazional, pentru 30.000 de persoane zilnic. Printre acestea, angajații celor mai importante companii din România (Automobile Dacia, TRW Automotive Safety Systems, Leoni Wiring Systems, Haulotte, Piroux, Metro, Sealynx), sau echipele Clubului Sportiv Rapid și ale Federației Române de Polo.

În 2023, Continental Fast Line s-a axat pe dezvoltarea a trei divizii: transportul turistic, prin parteneriate cu mari agenții de turism, transport pentru evenimente sportive și corporate și transport VIP Shuttle. ”2023 a fost un an de extindere pentru Continental Fast Line. Am dezvoltat divizii pentru care există cerere în piață. Am stabilit parteneriate puternice cu două mari agenții de turism, Christian Tour și Hello Holidays, în regim de circuit și charter, prin intermediul cărora mii de turiști au avut parte de vacanțe de neuitat în Europa cu autocarele din flota noastră.

Apoi, am asigurat transportul pentru evenimente corporate, sportive sau festivaluri. Spre exemplu, a fost parteneri logistici, anul acesta, la Cupa Mondială de Polo, Campionatul Mondial de Polo U20, Campionatul European de Haltere U23, Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică, Balcaniada de Gimnastică Aerobică și la competițiile Clubului Rapid, ale echipei de fotbal Dinamo.

Nu în ultimul rând, am dezvoltat divizia de VIP Shuttle, cu servicii de transport cu limuzine, van-uri și mini-van-uri de lux.

La toate acestea se adaugă serviciul deja consacrat de transport zilnic al angajaților companiilor spre și dinspre locul de muncă, în regim ocazional de convenții ori team building-uri”, declară Cosmin Costache, CEO Continental Fast Line.

Continental Fast Line deține certificatele ISO 9001, ISO 14001 și ISO45001, după ce a demonstrat că îndeplinește cu succes criteriile stricte de calitate impuse.

”Am investit într-o flotă auto modernă, conform standardelor internaționale de siguranță și acordăm o deosebită atenție experienței șoferilor și a conduitei lor exemplare în trafic, pentru ca angajații companiilor noastre partenere să fie tranportați în siguranță. ”Zero accidente” este unul din KPI-urile pe care Continental Fast Line le-a îndeplinit 100% în toți cei 20 ani de activitate. Le mulțumim clienților noștri pentru fidelitate și recomandare și echipei noastre pentru implicare și oferirea serviciilor la cel mai înalt nivel!”, încheie Cosmin Costache, CEO Continental Fast Line.

Continental Fast Line a fost desemnată, de două ori consecutiv, ”Cel mai bun transportator de persoane la nivel național”, în cadrul Galei Ziua Cargo, a primit premiul pentru ”Eficiență în Transportul Național Curse de Convenție” la Gala Tranzit 2023 și a fost premiată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Argeș pentru excelență în afaceri. De asemenea, tot în 2023, Continental Fast Line a obținut locul 1 în cadrul prestigiosului eveniment de business ”Topul Firmelor din Argeș”.