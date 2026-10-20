Tenstorrent, companie care dezvoltă cipuri pentru inteligență artificială (AI), a atras capital de 1,5 miliarde de dolari, la o evaluare de 6,5 miliarde de dolari, pentru a finanța aprovizionarea și creșterea echipei de inginerie.

Jim Keller, CEO Tenstorrent, a explicat presiunile financiare ale producției în emisiunea „The Close”, într-un interviu la Bloomberg Television: „1,5 miliarde de dolari pare o sumă mare și chiar este, dar când intri în producție, prețurile unor lucruri precum unitățile de stocare flash și ale siliciului, în general, au crescut mult, iar condițiile de plată au devenit puțin mai stricte.”

Capitalul este direcționat către furnizori, iar Keller se așteaptă ca veniturile generate anul viitor să prelungească perioada în care compania își poate finanța activitatea. Despre durata acoperită de noua rundă, el a precizat: „1,5 miliarde de dolari nu ne asigură mai mulți ani de funcționare.”

Livrările și acordurile tehnologice susțin creșterea organică

Keller leagă evaluarea companiei atât de începerea livrărilor și de semnalul dat de venituri, cât și de încrederea investitorilor în abordarea tehnologică. El a descris trei componente ale activității comerciale:

Serviciul Galaxy a intrat în producție și este livrat.

Tehnologia proprie pentru inteligență artificială a fost lansată și ajunge la clienți prin acorduri de proprietate intelectuală, care permit utilizarea proiectelor Tenstorrent.

Compania livrează și proprietate intelectuală pentru procesoare.

O demonstrație din mai, cu procesare video rapidă în timp real prin inferență, adică rularea modelelor pentru obținerea rezultatelor, a ajutat relația cu investitorii și clienții, potrivit lui Keller.

Strategia comercială urmărește dezvoltarea organică, prin vânzări și contracte, inclusiv acorduri pentru folosirea tehnologiei proprii. Keller a descris vânzări de unități în valoare de 50 de milioane de dolari. El a precizat că firmele cliente nu vând către operatorii celor mai mari infrastructuri de calcul, numiți hyperscaleri, și a indicat drept punct de intrare clienții care își construiesc propriile soluții folosind tehnologia Tenstorrent.

Întrebat despre speculațiile privind o posibilă vânzare către Qualcomm sau Intel, Keller a invocat responsabilitatea consiliului de administrație de a obține cea mai bună valoare pentru investitori, clienți și angajați. El a prezentat finanțarea drept un sprijin pentru extinderea programului și continuarea dezvoltării tehnologiei destinate clienților.

Keller consideră că software-ul poate reduce barierele concurențiale

În discuția despre avantajul ecosistemului Nvidia și alternativa bazată pe software cu cod-sursă deschis, Keller a pus accent pe schimbarea modului de dezvoltare a programelor. Tenstorrent folosește inteligența artificială pentru scrierea codului de un an și jumătate, iar spre sfârșitul anului trecut a extins utilizarea acesteia la întregul proces de programare, a spus el.

Ca exemplu, Keller a descris un proiect de la începutul acestui an în care a folosit Claude pentru a construi un translator software fără să scrie personal cod. Echipa a transformat programe într-o bibliotecă pentru rețele neuronale și a început să compileze modele, adică să le transforme într-o formă executabilă, fără să dezvolte separat un compilator.

În opinia sa, aceste instrumente reduc avantajele competitive bazate pe anumite componente software. Keller susține și că modelele se modifică mai repede decât pot fi reconstruite centrele de date. Din acest motiv, consideră că echipamentele specializate pentru anumite părți ale modelelor mari riscă să se învechească în următorii câțiva ani.

Planul pentru anul viitor include antrenarea modelelor

Obiectivul financiar declarat de Keller este următorul: „Țintim să ne triplăm veniturile anul viitor”, a spus el. Compania intenționează să înceapă comunicarea veniturilor pe parcurs.

Keller afirmă că Tenstorrent își îmbunătățește capacitatea de a susține modelele noi chiar din prima zi a disponibilității lor. El consideră că diferența dintre modelele cu cod-sursă deschis și cele proprietare ale marilor laboratoare se reduce.

Anul viitor, compania va intensifica dezvoltarea pentru antrenare și ajustare fină, procesul de adaptare a unui model la sarcini specifice. Keller urmărește ca aceeași platformă hardware să poată susține procesarea video și antrenarea, fără echipamente separate pentru fiecare parte a activității AI.