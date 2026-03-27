Orice antreprenor la început de drum se lovește de o dilemă esențială: PFA sau SRL? Alegerea formei juridice nu trebuie făcută la întâmplare, ci depinde de obiective, venituri estimate și planurile de viitor. Iar răspunsul, deși complex, poate fi simplificat pentru a lua cea mai bună decizie.

PFA, primul pas pentru începători

Pentru cei care fac primii pași în lumea afacerilor, recomandarea specialiștilor înclină spre PFA. Dar de ce, pe bune, ar fi mai bun? Lucrurile sunt destul de clare.

Cristian Bărcan, fondatorul platformei Regnet, care sprijină antreprenorii la înființarea firmelor, oferă o perspectivă directă. „Întrebarea este câteodată legată de ce entitate să alegi – SRL sau PFA. Există un răspuns destul de lung, în care trebuie să te raportezi la ce îţi doreşti pe viitor. Dacă ar fi să recomand cuiva primul pas, i-aş spune să îşi deschidă un PFA, dacă îi permit experienţa şi pregătirea în domeniu”, explică el.

Motivele sunt, până la urmă, practice. „De ce? Pentru că, din 2026, taxele sunt un pic mai bune pentru un PFA, dar, pe lângă asta, este mai uşor de gestionat. Un PFA se înfiinţează mai repede, contabilitatea este mai simplă, ai acces rapid la bani”, adaugă Bărcan.

Când devine necesar un SRL

Numai că un PFA nu este soluția universală, mai ales când ambițiile cresc. Trecerea la nivelul următor implică, de cele mai multe ori, și o schimbare a formei juridice.

SRL-ul devine opțiunea logică atunci când viziunea pe termen lung se schimbă. „Un SRL, în general, îl recomand dacă vrei să treci la următorul nivel cu activitatea ta, dacă vrei să atragi finanţare, să închei parteneriate cu alte companii, să ai mai mulţi angajaţi”, punctează fondatorul Regnet. SRL-ul este pentru scalare și dezvoltare accelerată.

Înființare rapidă, dar cu o condiție

La prima vedere, timpul de înființare nu face diferența. Ambele entități, PFA sau SRL, pot fi gata în 3 până la 5 zile lucrătoare, menționează Cristian Bărcan.

Nu-i chiar așa de simplu.

Și aici apare o diferență importantă. Pentru PFA, statul cere o dovadă concretă a competențelor. Ai nevoie de documente suplimentare (diplome, atestate, etc.) prin care să demonstrezi că ai pregătirea sau experiența necesară în domeniul specific în care vrei să activezi. La SRL, această cerință nu există.

Educație financiară pentru tineri

Aceste sfaturi practice au fost oferite în cadrul celui mai recent episod al emisiunii ZF „Ce faci cu banii tăi?”. Alături de Cristian Bărcan a fost prezentă și Larisa Dragnea, antreprenor creativ și fondatoarea unui brand de modă care îi poartă numele.

Emisiunea este susținută de Banca Transilvania și face parte din programul mai amplu FIT – Finanțe pe Înțelesul Tuturor. Proiectul își propune să construiască o bază solidă de cunoștințe financiare pentru generațiile tinere (Alpha, Z și Y), ajutându-i să ia decizii informate privind gestionarea banilor.