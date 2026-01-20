Netflix a mutat decisiv. Gigantul de streaming și-a schimbat complet oferta pentru Warner Bros. și HBO, o strategie clară pentru a bloca asaltul rivalilor de la Paramount. Lupta a devenit mult mai dură. Scrie Business Insider.

Business Insider confirmă. Oferta Netflix e acum 100% cash: 27,75 de dolari pe acțiune. Fără acțiuni. E un răspuns direct la presiunea lui David Ellison, șeful Paramount, care a pus pe masă o ofertă mai mare, de 30 de dolari pe acțiune, pentru a prelua tot conglomeratul Warner Bros. Discovery (WBD).

Mutarea care schimbă jocul: De ce a renunțat Netflix la propriile acțiuni?

„Acordul nostru revizuit, integral în numerar, va permite un calendar accelerat pentru votul acționarilor și va oferi o certitudine financiară mai mare”, a declarat Ted Sarandos, co-CEO Netflix, într-un comunicat. Pare o declarație standard. Dar nu e. În spate stă o problemă uriașă pentru acționarii WBD: acțiunile Netflix sunt prea volatile. De la anunțul tranzacției, au scăzut cu 13%, ba chiar cu 28% de la sfârșitul lui octombrie. Netflix elimină riscul și le oferă o sumă sigură, pe loc. Mesajul e simplu: „Luați banii, uitați de bursă”.

Paramount nu cedează: Procese și o ofertă de 30$ pe masă

David Ellison de la Paramount Skydance nu se lasă. Deloc. A făcut deja opt oferte pentru WBD. Toate refuzate. Acum a devenit mult mai agresiv. Nu doar că oferă mai mult, 30 de dolari pe acțiune pentru toată compania, dar a și dat în judecată Warner Bros. Discovery, luptând în același timp pentru locuri în consiliul de administrație. Ellison e convins că oferta lui e mai bună dintr-un motiv simplu: el vrea tot pachetul, inclusiv rețeaua de televiziuni prin cablu pe care Netflix o refuză categoric.

Mărul discordiei: Cât valorează, de fapt, posturile TV ca CNN și TNT?

Și aici se încurcă lucrurile. Totul se rezumă la valoarea reală a posturilor TV deținute de WBD, precum CNN, TNT sau HGTV. Netflix? Nu le vrea. Paramount? Insistă să le ia. Pentru Paramount, aceste active sunt aproape inutile, valorând zero sau, în cel mai bun caz, cât datoriile lor. Ellison a admis, teoretic, o valoare de 0,50 dolari pe acțiune. Dar calculul pentru WBD e altul. Anularea înțelegerii cu Netflix îi costă 2,8 miliarde de dolari. Asta înseamnă că, pentru ca oferta Netflix să fie mai bună, rețeaua de cablu trebuie să valoreze sub 0,46 dolari pe acțiune. Un cent peste, și Paramount câștigă.

Cine are acum avantajul?

Analiștii media nu sunt deloc de acord cu Paramount. Nici pe departe. Ei evaluează rețeaua de cablu a WBD undeva între câțiva dolari și chiar 3,51 dolari pe acțiune, iar o estimare conservatoare de la Business Insider o plasează la 1,20 dolari. Trecând la o ofertă 100% cash, Netflix a cimentat practic decizia consiliului WBD. Toată presiunea e acum pe Paramount. Dacă nu vin cu mai mulți bani, s-ar putea ca jocul lor să se fi terminat. Deși… nimic nu e sigur.