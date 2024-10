MiR lansează o platformă software care poate gestiona chiar și 100 de roboți

Paul Olariu, MiR Europa Centrală şi de Est: Platforma face tranziția de la utilizarea roboților individuali sau a flotelor mici către flote mari de roboți

Platforma oferă capabilități avansate de coordonare a roboților

Securitatea a fost îmbunătățită și aliniată la standardele actuale

Prognozele arată că piața roboților mobili autonomi (AMR) va ajunge la peste 2,7 milioane de unități până în 2027

Mobile Industrial Robots (MiR), companie de pionierat în domeniul roboților mobili autonomi (Autonomous Mobile Robot/AMR), a lansat MiR Fleet Enterprise, o platformă care poate gestiona flote chiar și o sută de roboți. Noua platformă a fost concepută pentru companiile care trec de la utilizarea unui număr redus de roboți la flote mari ce necesită capabilități avansate de automatizare, orchestrare și gestionare a traficului. Platforma MiR Fleet Enterprise permite o implementare simplificată a flotelor de roboți mobili autonomi și va avea impact direct asupra optimizării fluxurile de manipulare a materialelor și a creșterii productivității.

”În contextul în care piața roboților mobili autonomi va ajunge la peste 2,7 milioane de unități la nivel global până în 2027, conform datelor companiei de cercetare Interact Analysis, cererea pentru soluții software scalabile crește rapid. Astfel, MiR Fleet Enterprise răspunde acestei cereri printr-o platformă inovatoare de management care se integrează perfect cu infrastructurile IT existente. MIR Fleet Enterprise este o soluție așteptată de mulți clienți, care facilitează tranziția de la utilizarea roboților individuali sau a flotelor mici către flote mari de roboți. În acest context, există o nevoie tot mai mare de automatizare a proceselor logistice, de corelare, coordonare și orchestrare a roboților mobili autonomi. Răspunsul la aceste cerințe este platforma MIR Fleet Enterprise, care oferă atât acces la funcții avansate de automatizare și scalabilitate, cât și un plus de securitate prin integrarea unor măsuri precum Single Sign-On. Platforma este disponibilă atât clienților existenți, care pot face upgrade, cât și pentru proiecte noi,” afirmă Paul Olariu, Area Sales Manager MiR pentru Europa Centrală şi de Est.

Lansarea MiR Fleet Enterprise consolidează poziția de „one-stop shop” a MiR pentru procese intralogistice și manipularea materialelor și demonstrează capacitatea companiei de a furniza o soluție completă pentru gestionarea flotelor AMR.

„Software-ul este un diferențiator esențial pentru producătorii de roboți autonomi mobili, așa că am reconstruit de la zero platforma noastră de management al flotelor pentru a stabili un nou standard în industrie. MiR Fleet Enterprise nu este doar un upgrade. Ca parte a strategiei noastre de scalare, am trecut de la API polling, la un model mai eficient, de tip „publish-subscribe”, care permite schimburi de date mai rapide și mai fluide între sisteme, îmbunătățind performanța generală. În același timp, platforma asigură, pentru anii următori, o fundație solidă și securizată cibernetic, cu modularitate și funcții orientate către inovație, care vor evolua constant odată cu nevoile clienților și cu evoluțiile tehnologice. Această nouă abordare garantează că flotele de AMR ale clienților noștri sunt mereu în prima linie ca utilizare simplificată și inovație”, a declarat Jean-Pierre Hathout, președintele MiR

Securitatea cibernetică, o prioritate

Odată cu creșterea gradului de interconectare dintre sistemele AMR și mediile IT, asigurarea unor măsuri de securitate robuste este mai importantă ca niciodată. Designul MiR Fleet Enterprise reflectă angajamentul de securitate cibernetică al MiR, integrând funcții de securitate de ultimă generație pentru a garanta protecția împotriva amenințărilor cibernetice și conformitatea cu standardele industriei. Acest accent pe securitatea cibernetică consolidează rolul de lider al MiR în furnizarea de soluții sigure, scalabile și fiabile.

„Prin integrarea unor măsuri avansate de securitate și optimizarea schimbului de date, MiR Fleet Enterprise răspunde nevoii esențiale de securitate cibernetică solidă pentru flotele de AMR aflate în creștere. Abordarea noastră integrată asigură clienților soluții fiabile, care evoluează odată cu nevoile lor, pentru o scalabilitate robustă, protejându-le în același timp operațiunile” a declarat Birol Esmer, director de management al produselor software din cadrul MiR.

O nouă paradigmă în software-ul AMR

MiR Fleet Enterprise marchează o schimbare față de sistemele tradiționale de management al flotei. Construit pentru a rula pe Windows Servers și pentru a suporta diverse strategii de virtualizare, software-ul este compatibil cu infrastructurile IT moderne și mediile cloud, facilitând implementarea și integrarea. Caracteristicile cheie includ: