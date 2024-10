Țiriac construiește un nou bloc în Capitală. Un nou proiect imobiliar va lua formă pe malul lacului Tei din București. O firmă din cadrul Grupului Țiriac, înființat de fostul jucător de tenis Ion Țiriac, este în faza de pregătire a terenului pentru construcția unui bloc de 14 etaje. Acest proiect este amplasat în apropierea complexului One Lake Club, dezvoltat de One United Properties.

Țiriac construiește un nou bloc în Capitală. Unde va fi construit

Firma care se ocupă de acest proiect este Romprod Trading, o companie controlată de un offshore cipriot. În prezent, firma efectuează demersurile necesare pentru obținerea autorizației de construcție. Terenul pe care se va ridica blocul este deja în proprietatea firmei și este situat pe malul lacului Tei.

Caracteristicile noului bloc

Conform certificatului de urbanism, imobilul va avea o funcțiune mixtă, incluzând apartamente și spații de servicii. Blocul va avea un regim de înălțime de 14 etaje plus un etaj tehnic. Terenul pe care se va ridica noul bloc nu este complet liber, fiind deja ocupat de alte două construcții.

În prezent, Romprod Trading finalizează pregătirile necesare pentru începerea construcției, iar informații suplimentare despre proiect nu au fost încă furnizate publicului de către Grupul Țiriac.

Proiectele din zonă: One Lake Club

Noul bloc va fi construit în apropierea complexului One Lake Club, dezvoltat de One United Properties. Cinci clădiri au fost deja ridicate pe terenul achiziționat anterior de la Grupul Țiriac. Complexul One Lake Club se alătură altor proiecte de lux care transformă zona lacului Tei într-o destinație imobiliară de top din Capitală.

Zona lacului Tei continuă să atragă mari investiții imobiliare, iar proiectul de 14 etaje dezvoltat de Romprod Trading, parte din Grupul Țiriac, adaugă un nou punct de interes pe harta dezvoltării urbane din București. Cu o funcțiune mixtă și situat într-o zonă în plină expansiune, acest proiect va contribui la revitalizarea malului lacului Tei și la creșterea atractivității rezidențiale a zonei.