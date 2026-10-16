Din 14 octombrie 2026, ANAF aplică o procedură nouă pentru situațiile în care administratorilor, asociaților sau acționarilor li se poate cere să achite restanțele fiscale ale firmei. Funcția deținută nu creează automat o obligație personală de plată: Fiscul trebuie să verifice separat conduita fiecăruia și să îi permită să își prezinte apărarea.

Mecanismul se numește răspundere solidară: în condițiile legii, o altă persoană devine obligată la plată alături de debitorul principal. Ordinul 1.163/2026 al ANAF arată cum se aplică articolele 25 și 26 din Codul de procedură fiscală, potrivit Playtech. Răspunderea exista deja în Cod; noutatea privește etapele prin care este stabilită.

Ordinul este datat 29 septembrie 2026 și a fost publicat pe 14 octombrie în Monitorul Oficial nr. 859, iar anexele cu procedura și formularele apar în nr. 859 bis, precizează Alba Business. Acesta înlocuiește instrucțiunile din 2014.

Fiscul trebuie să lege datoria de faptele persoanei vizate

Analiza privește documentele, atribuțiile persoanei, intervalul în care s-au produs faptele și situația obligațiilor neachitate. În funcție de temeiul legal folosit, trebuie stabilite reaua-credință ori conduita imputabilă și legătura acesteia cu imposibilitatea de a recupera banii.

Dacă societatea a schimbat mai mulți administratori, contează mandatul fiecăruia și acțiunile care îi sunt reproșate. Pentru aceeași datorie pot fi analizate mai multe persoane, însă fiecare primește o decizie proprie, cu perioada verificată, baza legală, faptele și suma imputată.

Printre situațiile care pot atrage răspunderea se află:

Vânzarea, transferarea sau ascunderea bunurilor cu rea-credință, atunci când aceste acțiuni provoacă insolvabilitatea debitorului.

Omiterea cu rea-credință de către administrator a demersului pentru deschiderea insolvenței, deși avea această obligație.

Determinarea, cu rea-credință, a nedeclarării taxelor ori a neachitării lor la termen.

Obținerea de la buget a unor restituiri sau rambursări fără justificare.

Pot răspunde și cumpărătorii ori alți dobânditori de active care au acționat cu rea-credință înainte ca debitorul să fie declarat insolvabil, dacă transferul a provocat insolvabilitatea. Pentru ipotezele articolului 25 alineatul (2), declararea insolvabilității trebuie să preceadă stabilirea răspunderii.

Suma cerută depinde de conduita dovedită

Procedura acoperă principalul restant și accesoriile aferente, adică sumele suplimentare datorate, înscrise în evidențele fiscale atunci când se stabilește răspunderea. Obligațiile trebuie corelate cu perioada în care persoana avea calitatea relevantă sau a săvârșit faptele imputate.

Creanțele pentru care s-a prescris dreptul de executare silită sunt excluse. În condițiile legale, mecanismul poate acoperi și datorii vamale, unele redevențe, amenzi sau alte obligații bugetare date ANAF spre recuperare.

Pentru dobândirea cu rea-credință a activelor care a provocat insolvabilitatea, plafonul răspunderii este valoarea bunurilor primite. Dacă insolvabilitatea a fost provocată prin înstrăinarea ori ascunderea activelor, limita corespunde valorii acestora. În cazul rambursărilor și restituirilor necuvenite, sunt avute în vedere sumele acordate fără justificare care au rămas nerecuperate.

Inspectorii pot cerceta transferurile către persoane afiliate, vânzările fictive, donațiile, prețurile nejustificat de mici și tranzacțiile pentru care cumpărătorul nu a plătit efectiv. Sunt relevante și bunurile omise din contabilitate sau utilizate în continuare de firmă după un transfer doar formal.

Mai pot fi examinate folosirea banilor pentru alte scopuri în timp ce taxele rămân neachitate, omisiunile repetate de declarare și operațiunile fără motiv economic real. Fiecare indiciu se evaluează împreună cu documentele și circumstanțele cazului, nu constituie singur o dovadă definitivă. Analiza utilizării lichidităților are o excepție pentru cheltuielile necesare continuării activității firmei.

Cererea de insolvență presupune verificări distincte

Pentru debitorii în cazul cărora s-a cerut deschiderea insolvenței, procedura tratează situația persoanei care, cu rea-credință, a determinat acumularea taxelor restante și ulterior a împiedicat plata sau recuperarea lor.

Fiscul trebuie să demonstreze cumulativ ambele componente. Poate verifica plăți preferențiale către afiliați, numerar retras fără motiv economic, transferuri de bunuri și venituri ascunse. Existența restanțelor nu ține locul acestei demonstrații.

Procedura poate viza și alte persoane decât conducerea firmei

În funcție de condițiile din Cod, sunt incluse și următoarele categorii:

Participanții la asocieri lipsite de personalitate juridică și membrii unor întreprinderi familiale.

Terții popriți, adică persoanele care trebuie să blocheze ori să vireze sume în cadrul popririi, dacă nu își îndeplinesc aceste obligații.

Reprezentanții legali care transmit băncii, cu rea-credință, declarații false pentru plata salariilor din conturi asupra cărora există poprire.

Băncile sau asigurătorii care nu pun în executare garanțiile potrivit legii.

Anumite societăți legate prin relații de control de un debitor insolvabil sau insolvent, dacă sunt întrunite cerințele referitoare la activele preluate.

Verificările și limitele sumelor diferă în funcție de categoria în care se încadrează persoana.

Apărarea începe înainte de emiterea deciziei

Persoana vizată trebuie notificată pentru audiere. Data stabilită nu poate depăși 10 zile lucrătoare calculate de la comunicarea notificării; o prelungire necesită motive justificate și acordul conducerii organului fiscal.

În această etapă poate consulta documentele relevante, poate formula în scris obiecții și explicații și poate depune acte în apărare. Poate fi asistată de avocat, consultant sau alt consilier și poate participa prin împuternicit. Argumentele și probele trebuie evaluate înainte ca Fiscul să decidă.

Pentru persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual există opțiunea audierii prin videoconferință, în condițiile procedurii, pe platforma MF-ANAF. După audiere, explicațiile scrise și actele suplimentare mai pot fi depuse în cinci zile lucrătoare.

Absența de la prima convocare impune o nouă notificare, nu închiderea procedurii. Dacă persoana lipsește și a doua oară sau refuză explicit participarea, cerința audierii este considerată îndeplinită. Refuzul semnării procesului-verbal nu blochează continuarea verificărilor.

Ordinul prevede șapte formulare, folosite inclusiv pentru pornirea și închiderea demersurilor, convocare, consemnarea neprezentării și stabilirea răspunderii, arată Acte și Drepturi.

Procedura trebuie închisă dacă probele nu susțin răspunderea, restanțele au fost stinse, obligațiile nu corespund perioadei de activitate a persoanei sau există alt impediment legal. Persoana vizată trebuie înștiințată despre încetare.

Plata și contestația au termene separate

Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, ANAF poate emite decizia care obligă persoana să răspundă alături de debitor, în limitele stabilite. Documentul trebuie să explice faptele, legătura cu obligațiile neachitate, perioada și suma, precum și acceptarea sau respingerea argumentelor din apărare.

Pentru o decizie comunicată în intervalul 1-15 al lunii, scadența este ziua de 5 a lunii următoare, inclusiv. Comunicarea în intervalul 16-31 mută termenul la data de 20 din luna următoare, inclusiv.

După scadență, decizia capătă putere de titlu executoriu, document în baza căruia ANAF poate trece la executare silită. Contestația se depune la organul fiscal care a emis actul, în cel mult 45 de zile de la comunicare. Ulterior, atât soluția contestației, cât și actul fiscal pot fi atacate în instanță, potrivit legii.

Radierea societății nu șterge răspunderea deja stabilită

Dacă decizia a fost emisă înainte ca firma debitoare să fie radiată, obligațiile înscrise în aceasta rămân în sarcina persoanelor vizate. Achitarea integrală a datoriilor impune însă oprirea executării pentru acele sume, iar plățile reduc corespunzător soldurile din evidența fiscală.

Pe durata verificărilor sunt posibile și măsuri asigurătorii pentru protejarea recuperării banilor, dacă există riscul ascunderii sau risipirii patrimoniului.

Procedura se aplică și cazurilor începute înainte de intrarea ordinului în vigoare. Actele realizate legal până atunci și efectele juridice pe care le-au produs rămân valabile.