Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmite un mesaj cu dublu tăiș de la Washington. România are oportunități uriașe pentru atragerea de investiții americane în energie, infrastructură și tehnologie, dar instabilitatea politică internă riscă să anuleze totul, traducându-se rapid în costuri de finanțare mai mari și pierderea încrederii partenerilor strategici.

Uși deschise pentru investiții americane

După un turneu de întâlniri în Statele Unite, ministrul a confirmat interesul major al americanilor pentru proiecte în România. El a subliniat că mingea este acum în terenul nostru. „Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale”, a declarat Alexandru Nazare.

Iar discuțiile au fost extrem de concrete, vizând instituții financiare și de reglementare de prim rang. „La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituția care finanțează proiecte strategice la nivel global, am discutat cu directorul de investiții Connor Coleman despre energie nucleară, gaze, infrastructură și tehnologie. La U.S. Department of Commerce – unul dintre pilonii politicii comerciale și industriale americane – am avut discuții cu subsecretarul pentru comerț internațional William Kimmitt și cu cel pentru industrie și securitate, Jeffrey Kessler, despre atragerea companiilor americane și cooperare în domenii sensibile pentru securitatea economică”, a detaliat ministrul.

Energie și infrastructură pe agenda discuțiilor

Colaborarea cu marile instituții financiare internaționale a fost reluată, cu accent pe proiecte strategice. Este vorba despre finanțări esențiale pentru modernizarea țării. „Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA și IFC – instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte – am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright”.

Aceste oportunități nu au apărut însă peste noapte. Nazare susține că sunt rezultatul unui efort diplomatic susținut în ultimele luni.

„Toate aceste uși și ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României. Sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni-cheie ai administrației americane”, a mai spus oficialul român.

Avertismentul americanilor: Stabilitatea politică este esențială

Dar cum vine asta, mai exact, cu riscurile? Partenerii americani urmăresc cu mare atenție scena politică de la București, iar orice semnal de instabilitate este taxat imediat. Nu o spunem noi, o spune chiar ministrul Finanțelor.

„Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor – de pe urma cărora toți pierdem”.

Un mesaj direct.

Până la urmă, miza este uriașă și depășește cu mult jocurile politice de moment. „Sunt șanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare și seriozitate, nu să le ocolească”, a conchis Nazare.

Vizita ministrului Finanțelor (care a inclus întâlniri cu oficiali precum Connor Coleman, William Kimmitt și Jeffrey Kessler) nu este una întâmplătoare. Alexandru Nazare participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, eveniment organizat la Washington DC în perioada 14 – 20 aprilie 2026.