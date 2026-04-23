Criza din Golf a majorat deja prețul biletelor de avion. În medie, cursele din interiorul Europei s-au scumpit cu aproape 30 de euro, iar sumele cresc mare la zborurile intercontinentale. Și asta ar putea fi doar începutul, în condițiile în care Lufthansa a anunțat deja anularea a 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie, afectând astfel cel mai aglomerat sezon al anului.

Cât costă în plus un bilet de avion

La o privire mai atentă, cifrele arată o creștere medie de 29 de euro pentru cursele aeriene din interiorul Europei. În schimb, pentru zborurile pe distanțe lungi care pleacă de pe continent, scumpirea medie a fost de 88 de euro, conform unei analize care a comparat tarifele din 16 aprilie cu cele de dinaintea începerii conflictului, pe 28 februarie.

Să luăm două exemple concrete. Combustibilul pentru un zbor de la Barcelona la Berlin va fi cu 26 de euro mai scump per pasager. Iar o cursă aeriană pe distanță lungă, de la Paris la New York, costă acum cu 129 de euro mai mult doar din cauza kerosenului.

Lucrurile stau puțin diferit față de ce s-a vehiculat. E drept că s-a vorbit de cifre exagerate, dar impactul este real.

De ce nu au explodat prețurile complet

V-ați gândit vreodată de ce scumpirile nu sunt și mai mari? Kerosenul reprezintă între 20% și 35% din costurile de operare ale unui zbor, iar cotațiile aproape s-au dublat. Numai că piața are mecanismele ei de reglare. Majoritatea operatorilor aerieni își asigură livrările prin contracte de hedging (practic, niște asigurări la un anumit nivel de preț), care acoperă riscul de volatilitate.

În Europa, gradul de acoperire este destul de ridicat, ajungând în medie la aproximativ 80%. Lufthansa, de pildă, are acoperit prin astfel de contracte 77% din kerosenul necesar pentru restul anului la prețuri de dinainte de criză. Si Ryanair, cea mai mare companie low-cost europeană, și-a asigurat 80% din costurile cu combustibilul până în martie anul viitor.

Adevăratul pericol nu e prețul

Problema cea mai mare, spun specialiștii, nu va fi prețul, ci disponibilitatea combustibilului. Se vorbește despre posibilitatea unei penurii de kerosen în Europa chiar de luna viitoare.

Cea mai vulnerabilă țară pare a fi Regatul Unit, care se bazează pe Kuweit pentru aproximativ 25% din aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. Dar o criză de stocuri ar afecta întregul continent.

Ce cer companiile aeriene

Încă din luna martie, directorii unor companii aeriene precum Lufthansa, Ryanair și Air France-KLM au avertizat că, dacă acest conflict se prelungește, costurile mai ridicate cu combustibilii se vor regăsi, inevitabil, în prețurile biletelor plătite de pasageri.

Pe bune, ce altceva puteau să facă? În acest context, companiile aeriene au început deja să facă presiuni și au cerut retragerea unor politici de mediu ale Uniunii Europene. Printre solicitări se numără amânarea termenului limită, stabilit pentru 2030, privind utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici pentru aviație.