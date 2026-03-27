Gigantul chinez de vehicule electrice BYD a înregistrat o scădere bruscă a profitului anual pentru 2025, fiind presat de un război al prețurilor brutal pe piața internă. Asta chiar și în contextul în care a vândut cu peste 600.000 de vehicule electrice mai mult decât Tesla pe parcursul anului, consolidându-și poziția de lider mondial.

Vânzări record, profit în scădere

Profitul net al BYD atribuibil acționarilor a scăzut cu 19% în 2025, ajungând la 32,6 miliarde de yuani (4,4 miliarde de euro), de la 40,3 miliarde de yuani în anul precedent. Cifrele au fost comunicate vineri, într-un document depus la Bursa din Hong Kong. În schimb, veniturile au rezistat mai bine, înregistrând o creștere modestă de 3,5%, până la 804 miliarde de yuani (105 miliarde de euro).

Numai că, dincolo de aceste cifre, compania navighează pe un teren mult mai dificil decât sugerează volumele de vânzări. Piața EV din China, cea mai mare din lume, a devenit iesit din comun de competitivă, iar producătorii au tăiat masiv din prețuri pentru a-și apăra cota de piață. Profitul BYD în primul trimestru al anului 2025 a fost un record pentru acea perioadă, dar presiunea a crescut pe parcursul anului, pe fondul unei cereri interne slabe.

Cum a fost detronată Tesla

Ascensiunea BYD în fruntea clasamentului global EV este una dintre cele mai spectaculoase povești din industria auto. Timp de ani de zile, Tesla a fost liderul incontestabil, atingând un vârf de peste 1,8 milioane de vehicule livrate în 2023. Cum s-a ajuns, până la urmă, la această răsturnare de situație?

În 2024, BYD a depășit oficial Tesla la vânzările globale de vehicule electrice pe baterii pentru prima dată. Până în 2025, diferența s-a mărit mare. BYD a încheiat anul cu 2,25 milioane de vehicule complet electrice vândute, o creștere de 27,9% de la an la an, în timp ce Tesla a raportat 1,64 milioane de livrări, o scădere de aproximativ 9% față de 2024. E drept că Elon Musk, CEO-ul Tesla, a râs la un moment dat deschis la menționarea BYD ca fiind un competitor, spunând că nu vede compania ca pe o amenințare.

Problemele gigantului american

Pentru Tesla, cifrele din 2025 nu arată deloc bine. Compania americană a înregistrat un profit de doar 3,8 miliarde de dolari (3,5 miliarde de euro) pe parcursul întregului an, cel mai mic nivel din ultimii ani. Mai mult, veniturile totale din vânzările de mașini au scăzut cu 11% de la an la an.

A fost pentru prima dată când Tesla a raportat o scădere anuală a veniturilor.

Eroziunea este vizibilă și pe piețele cheie. Cota de piață a Tesla pe piața americană de mașini electrice s-a redus de la peste 75% în 2022 la mai puțin de 50% în 2024, în timp ce vânzările de vehicule din SUA au scăzut cu 15% în prima jumătate a anului 2025.

Expansiunea în Europa, o gură de oxigen

Cu piața internă sub presiune, BYD și-a accelerat expansiunea în afara granițelor. Vânzările externe ale companiei au depășit un milion de unități pentru prima dată în 2025, o creștere de 150% față de anul precedent. Iar Europa este o țintă cheie.

Doar în luna septembrie, BYD a vândut peste 13.000 de vehicule în țările Uniunii Europene, o creștere anuală de 272%, conform Asociației Producătorilor Europeni de Automobile. Simbolic, încă din 2024, veniturile anuale ale BYD au depășit pragul de 100 de miliarde de dolari (87 de miliarde de euro), ajungând la 777 de miliarde de yuani și întrecându-le pe cele ale Tesla pentru prima dată.

Numai că datele mai recente arată o revenire pentru Tesla în Uniunea Europeană. Înmatriculările companiei americane au crescut cu 29% în februarie (prima creștere lunară în regiune din decembrie 2024), semnalând că lupta pentru supremație pe piața europeană este departe de a se fi încheiat.