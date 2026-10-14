Băncile au respins cecuri, bilete la ordin și cambii însumând peste 4,6 miliarde de lei în primele opt luni din 2026. Valoarea este mai mult decât dublă față de aceeași perioadă din 2025, pe fondul problemelor tot mai mari ale companiilor cu lichiditățile, adică banii disponibili pentru plăți.

Pentru intervalul ianuarie-august, suma reprezintă maximul ultimului deceniu, potrivit calculelor ZF pe baza datelor BNR. Reperul anterior menționat este de 6,7 miliarde de lei în primele opt luni din 2015, o comparație care păstrează aceeași perioadă de raportare.

Aproape 18.000 de titulari de cont au generat incidente de plată în perioada analizată din acest an. Majoritatea sunt companii, iar numărul total îl depășește pe cel înregistrat în intervalul corespunzător din anul trecut.

Lipsa banilor din conturi împiedică onorarea plăților

În cazul cecurilor și al biletelor la ordin, banca refuză plata dacă în contul companiei emitente nu găsește suficiente fonduri pentru a o onora. În economia reală, firmele se confruntă cu tot mai multe provocări, iar recesiunea accentuează presiunea asupra lor.

ZF.ro consideră deteriorarea lichidităților din mediul de afaceri un semnal al degradării situației economice. În criza financiară care a început să se resimtă în România în 2008/2009, refuzurile la plată au blocat activitatea multor companii și au constituit una dintre problemele acute ale economiei.

În anii 2009-2015, valorile anuale ale plăților pe care băncile nu le-au putut onora din lipsa fondurilor clienților au fost cuprinse între 8,5 și 9,5 miliarde de lei. Acestea sunt totaluri pentru ani întregi, distincte de raportarea pe opt luni.

Inflația și recesiunea accentuează presiunea asupra firmelor

ZF.ro leagă înrăutățirea lichidităților companiilor de inflația persistentă, dobânzile încă mari și taxele ridicate. Potrivit datelor statistice, creșterea prețurilor a început să încetinească mai mult în lunile de vară, până spre 6% în august, după aproape un an în care rata anuală a inflației s-a situat în jurul a 10%.

În august, inflația anuală ajunsese la aproape 6,2%, dar în septembrie a urcat din nou, la 6,6%.

Economia este în recesiune: produsul intern brut (PIB) a scăzut în primul semestru din 2026 cu 0,8% față de aceeași perioadă din anul precedent, pe serie brută, adică fără ajustări sezoniere.