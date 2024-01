6 elemente pentru a crea si amenaja un colt de relaxare in casa ta

In agitatia vietii noastre de zi cu zi, crearea unui colt in casa noastra unde gasim linistea de care avem nevoie devine o necesitate primordiala. Afla in acest articol cum sa creezi un astfel de refugiu in casa ta cu sfaturi despre ce elemente poti integra in spatiul tau si cum sa decorezi astfel incat sa te poti bucura de momente in liniste, in care iti poti savura cafeaua dimineata sau sa te bucuri de o carte buna.

#1 Gaseste un spatiu linistit

Un colt la fereastra in camera de zi poate fi o zona incantatoare si fermecatoare pentru un colt de relaxare. Este un spatiu in care te poti bucura de lumina naturala si aprecia privelistea. Este locul perfect pentru a savura cafeaua dimineata sau de a te bucura de un pahar de vin la sfarsitul saptamanii.

De asemenea, crearea unui colt confortabil in dormitorul tau este o modalitate fantastica de a adauga un plus de confort si relaxare spatiului tau personal. Fie ca esti in cautarea unui loc linistit pentru a te relaxa, a citi sau pur si simplu sa te bucuri de putina liniste, un colt in dormitor poate fi transformat intr-un paradis de confort. Ca si in cazul unui colt in camera de zi, trebuie sa gasesti un colt in dormitor care sa primeasca lumina naturala blanda, dar sa ofere si un sentiment de intimitate.

Crearea unui colt relaxant in jurul unui semineu este probabil una dintre cele mai bune modalitati de a combina caldura si confortul pentru locul ideal de lectura. Semineul ofera un punct focal natural pe care il poti imbunatati cu mobilier si decor bine ales.

#2 Incepe cu esentialul

Un element esential in a crea un colt de relaxare este alegerea scaunului. Adesea un fotoliu tapitat sau un fotoliu de lounge din lemn este alegerea cea mai des intalnita. Asigura-te ca modelul si tapiteria completeaza decorul general pentru a crea un amestec perfect de stil si confort.

Pentru un decor boem sau minimalist, ia in considerare o perna de podea sau un taburet sau puf din piele drept scaunul preferat. Acestea nu numai ca ofera o alternativa confortabila, dar creeaza si o ambianta relaxata, informala, perfecta pentru meditatie sau conversatii ocazionale.

Ideale pentru spatiile cu tavane inalte, alegerea unui scaun suspendat din ratan ofera o experienta de sedere unica si incantatoare. Leganarea usoara induce relaxarea, creand o atmosfera asemanatoare coconului. Poti sa decorezi cu un covor pufos din blana naturala de oaie pentru a face sederea mai confortabila, perfecta pentru a visa cu ochii deschisi.

#3 Delimiteaza zona de relaxare

Un fotoliu confortabil este baza evidenta pentru coltul tau relaxant, dar covorul este la fel de important pentru a crea acea atmosfera confortabila. Pentru covor ne-am inspirat de la una dintre cele mai recente tendinte ale anului, cultivati acolo unde materialele naturale si durabile sunt in centrul atentiei. Un covor moale din lana naturala este luxul suprem si perfect pentru a va infunda degetele dupa o zi lunga obositoare.

In crearea unui colt relaxant, adaugarea unui covor este mai mult decat o alegere decorativa – este un element cheie care contribuie la confortul general.

Podelele pot fi reci, mai ales in incaperile cu suprafete dure, cum ar fi lemnul sau gresia. Un covor adauga un strat suplimentar de moliciune sub picioare, sporind confortul general al coltului tau. Indiferent daca stai pe un scaun sau te relaxezi pe pernele de podea, prezenta unui covor pufos ofera o suprafata tactila si primitoare.

De asemenea, un covor bine plasat ajuta la definirea limitelor si leaga impreuna elemente din coltul tau, cum ar fi scaunul, decorul si iluminatul. Creeaza o ancora vizuala, facand coltul sa se simta ca un spatiu distinct si intentionat, separat de restul incaperii.

#4 Inveleste-te in materiale care se simt placut la atingere

Exista vreo senzatie mai placuta decat sa te scufunzi intr-un fotoliu inconjurat de perne si invelit in patura ta preferata? Nici un colt confortabil nu ar putea fi complet fara cateva textile atent selectate care se simt placut pe piele.

Foloseste materiale naturale minunate, cum ar fi perne decorative din bumbac plusat sau paturi din lana de alpaca, pentru a oferi coltului tau linistea si sentimentul de apropiere de natura pe care le cautam mai mult ca niciodata.

#5 Decoreaza-ti refugiul

Ce ar fi un colt de lectura confortabil fara iluminarea perfecta? Ia in calcul momentul din zi in care cel mai probabil il vei folosi si asigura-te ca locul tau relaxant primeste lumina atat dimineata cat si in restul zilei.

Nu ignora iluminatul pe timpul serii asa ca ia in considerare sa integrezi in coltul tau de relaxare veiozele sau lampile de podea care iti vor imbunatati semnificativ atmosfera. Cauta o lampa ce permite reglarea intensitatii luminii sau cu becuri multiple pentru a directiona lumina acolo unde este nevoie.

Include lumanari in coltul tau de relaxare pentru o stralucire calda si intima. Opteaza pentru lumanari parfumate pentru a introduce un parfum placut. Felinarele cu lumanari fara flacara cu lumini LED sunt, de asemenea, o alternativa sigura si convenabila.

#6 Incorporeaza elemente functionale

Fie ca este vorba despre o ceasca de ceai, o carte sau ochelari de citit, un spatiu destinat acestor articole este de nelipsit in crearea coltisorului tau de relaxare. O masuta laterala ofera o suprafata convenabila la indemana bratului, ce iti permite sa pastrezi lucrurile esentiale aproape. Poate tine o lampa de lectura, oferind iluminare concentrata pentru cartea sau revista ta. In plus, ofera o suprafata stabila pentru gustari, dispozitive electronice sau obiecte decorative.