Câți bani au primit Nicolai Tand și Sorin Brotnei pentru participarea la Asia Express

În etapa finală a competiției „Asia Express” 2024, cei patru finaliști au fost supuși unor încercări extreme, testându-și limitele fizice și mentale. De la căutarea de indicii în locuri greu accesibile până la rezolvarea unor enigme complexe, concurenții au avut parte de o luptă strânsă pe Drumul Zeilor. În cele din urmă, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au reușit să treacă primii linia de sosire, învingându-i pe Ioana State și Mane Voicu.

Triumful lor le-a adus nu doar titlul de câștigători, ci și o sumă impresionantă de bani. Pe lângă premiul principal de 30.000 de euro, cei doi au acumulat sume suplimentare datorită amuletelor câștigate și recompenselor primite săptămânal pe parcursul aventurii. Acești bani au transformat premiul final într-o sumă mult mai mare decât cea oficială.

Amuletele obținute le-au adus un plus de 6.000 de euro, iar recompensele pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, în valoare de 2.500 de euro de persoană, au contribuit semnificativ la creșterea totalului. La final, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au plecat acasă cu un câștig total de 91.000 de euro, pe care l-au declarat că îl vor împărți în mod egal.

Victoria lor în sezonul 7 al „Asia Express” este rezultatul unei combinații de strategie, reziliență și camaraderie. Prin fiecare provocare depășită, cei doi au demonstrat că o echipă unită poate înfrunta orice obstacol și poate triumfa chiar și în cele mai dificile condiții.

Nicolai Tand a mulțumit tuturor pentru sprijinul acordat

După încheierea finalei „Asia Express” 2024, Nicolai Tand a împărtășit pe Instagram un mesaj emoționant, exprimându-și recunoștința pentru această experiență de neuitat. Postarea sa, încărcată de sinceritate, a evidențiat legăturile puternice formate pe parcursul competiției și aprecierea față de sprijinul celor dragi și al publicului, care i-au fost alături în fiecare moment al acestei călătorii extraordinare.

„Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost călătoria vieții mele. Am văzut încă o dată că adevărata forță vine din prietenie. Am văzut încă o dată că niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea dacă ai lângă tine omul potrivit. Am văzut încă o dată că în viață trebuie să lupți până la capăt. Oamenii se cunosc cu adevărat în situații limită, se cunosc cu adevărat ‘la greu’, pentru că ‘la bine’ cu toții suntem prieteni. Mulțumim familiei și celor care ne-au fost alături.