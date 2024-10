Ce pensie are Mihaela Tatu. Banii îi ajung doar pentru chirie

Mihaela Tatu, în câmpul muncii timp de 43 de ani

Înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor, Mihaela Tatu a lucrat în domeniul contabilității la o fabrică din Brașov, unde și-a desfășurat activitatea până la 30 de ani. După această etapă, s-a orientat spre radio, iar mai târziu, la 40 de ani, a pătruns în lumea televiziunii, devenind una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România.

Ulterior, după ce a decis să se retragă de pe ecrane, și-a construit o carieră nouă ca trainer în comunicare, dedicându-se transmiterii cunoștințelor sale în arta dialogului și a vorbitului în public către cei interesați de dezvoltarea personală în acest domeniu.

Ce pensie are Mihaela Tatu, după 43 de ani de muncă

Mihaela Tatu primește o pensie de aproximativ 3.100 de lei, o sumă pe care, după cum a afirmat chiar ea, o folosește în mare parte pentru acoperirea cheltuielilor esențiale.

Deși are o carieră îndelungată în televiziune și radio, începută la doar 18 ani, venitul de pensionar nu îi permite să acopere toate nevoile financiare, ceea ce o determină să fie foarte atentă la modul în care își planifică cheltuielile lunare.

„Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am, nu pot să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea. Și atunci muncești, muncești până în ultima clipă, dar nu muncești pentru că trebuie, ci o faci o plăcere. Muncești cu plăcere și cu bucurie. Mai ales învățarea, nu trebuie să renunți la a citi și a învăța. Cred că este cel mai important lucru. (…) Am stat în chirie 11 ani pentru că așa am vrut. A trebuit să strâng bani. Nu am știut dacă rămân în Oradea”, a declarat Mihaela Tatu, în cadrul emisiunii „La Măruță”.