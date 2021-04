Cum te protejezi în plină pandemie Covid-19. Românii, tot mai interesați de asigurările de sănătate cu acoperire internațională

De mai bine de un, întreaga planetă trece prin prima pandemie din ultimul secol, situație cu care nu s-a mai confruntat niciunul dintre noi și pe care nu am știut cum să o gestionăm. În 2020 am trăit cu mai multă teamă și am contientizat mai bine ca oricând cât de fragili suntem, cât de ușor ne putem îmbolnăvi și cât de important este să avem acces rapid și facil la servicii de sănătate de calitate pentru a ne putea salva viața

Românii au început să fie tot mai interesați de asigurările de sănătate în ultimii ani – dovadă stau creșterile cu două cifre ale pieței -, însă 2020 a fost anul care ne-a testat limitele și în care polițele pentru sănătate au căpătat mai multă importanță.

Iar specialiștii în asigurări spun că interesul pentru produsele de sănătate va fi din ce în ce mai mare, mai ales că și 2021 a debutat sub semnul Covid-19. Studii efectuate în ultima parte a anului trecut de companii specializate au indicat faptul că un român din trei este interesat de o poliță de asigurare de viață, iar aproape jumătate dintre ei vor de o poliță de sănătate.

Leader Team Broker este primul jucător de pe piaţa asigurărilor din România care oferă toate soluţiile de asigurare de sănătate, atât naţionale cât şi internaţionale. Prin parteneriatul pe care brokerul local îl are cu AXA Global Health, liderul mondial pe piaţa asigurărilor de sănătate private internaţionale, compania poate oferi atât companiilor, cât şi persoanelor fizice din România acces la pachete de asistență medicală și tratament oriunde în lume.

Persoanele sau companiile care apelează la asigurarea medicală AXA pot avea acces la o rețea globală de furnizori medicali, servicii online și telefonice 24/7 și pot găsi soluția potrivită pentru nevoile lor de sănătate oriunde în lume. În funcție de pachetul ales, asigurarea medicală lansată în parteneriat cu AXA are acoperire internațională pentru cancer, boli cronice, Covid-19, operații pe inimă, servicii medicale psihiatrice, servicii dentare, acoperă costurile de spitalizare și tratamentele în ambulatoriu și monitorizere sarcina și nașterea. Adițional, asigurare de la AXA acopera și toate costurile medicale aferente îmbolnavirii cu Covid-19 (inclusiv testarea).

Beneficiile unei asigurări de sănătate internaționale:

Ai acces la tratamente, servicii şi investigaţii medicale, spitalizare în România, Europa, SUA şi restul lumii cu limite între 1 şi 6 milioane de euro;

Servicii medicale la spitale naţionale şi internaţionale în cazul în care o sa fiţi diagnosticat pe perioada asigurării cu orice tip de afecţiune;

Suport non-stop de la o echipă de specialişti customer support disponibilă 24 din 24;

Serviciu de telemedicină cu medici din UK, gratuit și nelimitat;

Poliţa acoperă integral costurile de spitalizare şi tratamentele medicale în ambulatoriu – precum consultaţii, operaţii şi tratamente complexe, transplant, proteze, cancer, operaţii pe inimă, psihiatrie, tratamente dentare;

Serviciu gratuit ”Second Medical Opinion” şi acces la peste 700 de medici din lume.

Tratament de cancer acoperit integral oriunde în lume.

Cum te ajută EVA, consultantul virtual dedicat asigurărilor de sănătate

În 2020, Leader Team Broker a lansat EVA, primul consultant virtual dedicat asigurărilor de sănătate, care ajută clienții existenți și potențiali să decidă asupra poliței de sănătate pe care o doresc – internă sau internațională și la ce costuri.

EVA poate fi accesată de orice persoană fizică din România care dorește să se informeze cu privire la termenii și condițiile unei polițe de asigurare de sănătate sau dorește să compare costurile și beneficiile unei polițe de asigurare cu cele oferite de asigurarea clasică de sănătate.

Procedura de interogare a EVEI este facilă, clientul putând intra în dialog cu consultantul virtual atât prin intermediul website-ului companiei, www.leaderteam.ro/EVA