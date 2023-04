Miniștrii sunt îndemnați să prezinte un plan de decarbonizare a sectorului transporturilor rutiere de mărfuri din Marea Britanie

Miniștrii trebuie să vină cu un plan pentru a ajuta sectorul transporturilor rutiere din Marea Britanie să se decarbonizeze înainte de eliminarea treptată a vehiculelor noi cu motor diesel în următorul deceniu, a declarat Societatea Producătorilor și Comercianților de Automobile.

Organismul de comerț a cerut guvernului să publice o strategie până la începutul anului viitor, detaliind implementarea punctelor de încărcare pentru vehiculele grele de marfă și stimulente de cumpărare mai mari pentru camioanele alimentate cu baterii.

Marea Britanie nu are un singur punct de încărcare dedicat pentru camioanele electrice, ceea ce face “imposibil” pentru companiile de logistică să treacă de la vehiculele diesel, a avertizat acesta.

Ca parte a efortului guvernului de a ajunge la zero emisii nete până în 2050, noile camioane care cântăresc sub 26 tone trebuie să aibă emisii zero până în 2035, în timp ce vehiculele mai grele, cum ar fi camioanele articulate pe distanțe lungi, trebuie să devină ecologice până în 2040.

Mai mult de 90% din vehiculele grele de marfă de pe drumurile din Marea Britanie au o greutate mai mică de 26 de tone, potrivit datelor oficiale.

Data de 2035 pentru camioanele mai ușoare este același punct limită ca și interzicerea vânzării de mașini noi cu motor cu combustie internă, chiar dacă piața camioanelor de transport electric este “cu două decenii în urma” celei pentru vehiculele de pasageri, a declarat SMMT.

“În timp ce anunțurile de investiții pentru infrastructura de încărcare a mașinilor publice curg treptat, nu există un plan echivalent pentru infrastructura dedicată vehiculelor de mare tonaj”, a declarat Mike Hawes, directorul executiv al SMMT.

Se estimează că există aproximativ 40.000 de puncte de încărcare publice pentru mașinile electrice, dar nu există niciun încărcător dedicat vehiculelor grele de marfă în Marea Britanie, sau o stație de realimentare cu hidrogen, a declarat SMMT.

Camioanele de mare tonaj au nevoie de zone specializate de reîncărcare sau de realimentare din cauza dimensiunilor vehiculelor. Industria camioanelor lucrează la un ciclu de înlocuire mai lung decât producătorii de automobile.

În timp ce autoturismele sunt înlocuite de obicei la fiecare trei ani, ceea ce duce la o piață second-hand vibrantă, vehiculele de transport rutier de marfă tind să fie deținute o singură dată timp de aproximativ opt ani.

Ciclul mai lung de înlocuire înseamnă că societățile de logistică și alți proprietari de camioane ar putea cumpăra doar încă un model diesel înainte de a fi forțați să treacă la vehicule electrice sau alimentate cu hidrogen, a declarat SMMT.

“Producătorii investesc miliarde de miliarde în vehicule electrice și pe hidrogen care vor aduce economii masive de CO₂ și este vital ca operatorii care iau astăzi decizii pe termen lung să aibă încredere deplină în aceste tehnologii, că vor fi viabile din punct de vedere comercial și că le vor permite să mențină costurile scăzute pentru consumatori”, a declarat Hawes.

“O tranziție reușită necesită un plan pe termen lung pentru a impulsiona implementarea unei rețele dedicate de încărcare și alimentare a vehiculelor grele de marfă la nivelul întregii Marii Britanii, combinată cu stimulente de top la nivel mondial pentru a încuraja adoptarea și a atrage alocarea de modele.”

Una dintre cele mai mari probleme legate de încărcarea camioanelor de mare tonaj este presiunea enormă asupra conexiunilor la rețeaua locală, necesitând modernizări semnificative și costisitoare ale sistemelor de alimentare locale sau instalarea unui număr mare de baterii la fața locului, care pot fi reîncărcate lent de la rețeaua principală.

În urmă cu doi ani, guvernul a pus deoparte 300 de milioane de lire sterline pentru a crește capacitatea rețelei în zonele de servicii de pe autostrăzi pentru încărcarea mașinilor electrice.

Guvernul a declarat că “colaborează îndeaproape cu industria pentru a sprijini implementarea vehiculelor grele de marfă cu emisii zero pe drumurile noastre”, inclusiv identificarea principalelor bariere în calea implementării încărcării electrice pentru vehiculele de marfă. Acesta a adăugat că a investit 20 milioane de lire sterline într-un program pilot pentru camionete electrice în 2021.

Sursa – www.ft.com