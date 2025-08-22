Meta aruncă bomba în tehnologie! Investiție colosală în Google Cloud. Lumea tehnologiei se află într-o cursă acerbă pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale. Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, a semnat un contract uriaș, evaluat la peste 10 miliarde de dolari, cu Google Cloud, consolidând astfel una dintre cele mai importante colaborări din industria globală a tehnologiei. Acordul are o durată de șase ani și reprezintă una dintre cele mai mari înțelegeri încheiate vreodată de divizia de cloud a Google, care există de mai bine de 17 ani.

Meta mizează totul pe inteligența artificială

La mijlocul lunii iulie, Mark Zuckerberg declara că Meta intenționează să investească „sute de miliarde de dolari” în infrastructuri dedicate inteligenței artificiale, obiectivul fiind dezvoltarea unei IA „mai inteligente decât oamenii”.

Pentru a atinge acest scop, compania are nevoie de putere de calcul masivă, procesoare de ultimă generație și rețele energetice capabile să susțină consumul uriaș. Meta plănuiește să dezvolte rețele informatice de mai mulți gigawați, dar în același timp trebuie să recupereze rapid decalajul față de rivalii săi, precum OpenAI (creatorul ChatGPT) și Google.

Google Cloud, câștigătorul unui contract istoric

Contractul de peste 10 miliarde de dolari cu Google Cloud confirmă strategia Meta de a colabora cu giganți din domeniu pentru a-și asigura resursele necesare expansiunii în AI. Google Cloud, care ocupă locul trei la nivel mondial în sectorul serviciilor de cloud, după AWS (Amazon) și Microsoft, a raportat o creștere de 32% a vânzărilor în al doilea trimestru, depășind pragul de 13 miliarde de dolari.

Deși Microsoft este partenerul preferat al OpenAI, chiar și această companie a încheiat recent un acord de colaborare cu Google Cloud, semn că infrastructura oferită de divizia gigantului american devine tot mai atractivă pentru marii jucători ai industriei.

Strategia Meta pentru supremația în AI

Zuckerberg a atras deja talente de top de la OpenAI, Google și Anthropic, oferind bonusuri generoase și promițând „cea mai elitistă echipă din industrie”. Viziunea lui este clară: construirea unui ecosistem AI susținut de o capacitate de calcul fără precedent, care să ridice standardele întregului sector.

Într-o lume unde modelele de inteligență artificială generativă cer resurse uriașe, Meta își marchează teritoriul prin investiții record, iar parteneriatul cu Google Cloud reprezintă un pas decisiv spre consolidarea influenței sale în industria tehnologică globală.