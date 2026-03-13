Rox AI, startup-ul de automatizare a vânzărilor, evaluat la 1,2 miliarde dolari

Rox AI, un startup care dezvoltă agenți autonomi de inteligență artificială pentru a crește productivitatea în vânzări, a obținut o nouă rundă de finanțare. Aceasta ridică evaluarea companiei la nu mai puțin de 1,2 miliarde de dolari. La momentul tranzacției, încheiată anul trecut, Rox AI proiecta să încheie anul 2025 cu venituri anuale recurente de 8 milioane de dolari.

Ce face mai exact Rox AI

Fondat în 2024 de Ishan Muckherjee, fostul director de creștere la New Relic, startup-ul se prezintă drept un sistem de operare inteligent pentru venituri. Cum funcționează? platforma se conectează la infrastructura software existentă a unei companii, de la Salesforce la Zendesk, și apoi implementează sute de agenți AI specializați. Acești agenți au sarcini clare.

Ei monitorizează conturile existente, caută și cercetează potențiali clienți și actualizează constant sistemul CRM. Prin consolidarea acestor funcții, Rox AI își propune să înlocuiască numeroasele soluții software fragmentate pe care echipele de vânzări le folosesc în prezent. Practic, vrea să devină un centru de comandă unic.

Investitori de top și parcursul finanțărilor

Noua rundă de finanțare a fost condusă de un investitor care a mai pariat pe companie, General Catalyst. Nici Rox AI, nici General Catalyst nu au răspuns solicitărilor de a comenta informațiile. Istoricul finanțărilor arată însă încrederea pieței. În noiembrie 2024, Rox anunța că a strâns un total de 50 de milioane de dolari.

Suma provenea dintr-o rundă de tip seed condusă de Sequoia și o rundă de Serie A condusă de General Catalyst, la care a participat și GV. Fondatorul Ishan Muckherjee a ajuns la New Relic în urma achiziției Pixie, un alt startup de succes pe care l-a co-fondat.

Viziunea investitorilor asupra tehnologiei

Interesul giganților din venture capital nu este deloc întâmplător. Tehnologia dezvoltată de Rox promite să schimbe fundamental modul în care funcționează departamentele de vânzări. Într-o postare de blog din 2024, la momentul anunțării investiției de Serie A, Dave Munichiello de la GV explica potențialul companiei.

„Sistemul unic de agenți AI al Rox ridică experiența CRM la un alt nivel. Acești agenți lucrează constant în culise pentru a monitoriza activitatea clienților, a identifica potențiale riscuri și oportunități și chiar pentru a sugera cel mai bun curs de acțiune”, scria Munichiello.

O piață aglomerată, dar cu clienți importanți

Lupta pentru supremație în acest sector este acerbă. Concurența pentru Rox AI vine din mai multe direcții. Pe de o parte sunt furnizori consacrați de soluții de „revenue intelligence”, precum Gong și Clari. Pe de altă parte, există platforme de dezvoltare a vânzărilor bazate pe AI, cum ar fi 11x și Artisan.

Mai mult, apar constant noi competitori nativi AI, precum Monaco, startup-ul lui Sam Blond lansat luna trecută. Chiar și așa, Rox a reușit deja să atragă nume mari în portofoliul său de clienți. Printre companiile care folosesc deja tehnologia sa se numără Ramp, MongoDB și chiar New Relic, fostul angajator al fondatorului.